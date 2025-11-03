El Tri Sub-17 vuelve a soñar: una nueva generación busca honrar la herencia campeona de México
La selección mexicana Sub-17 varonil comienza este martes 4 de noviembre un nuevo sueño en el Mundial de la categoría, que ha ganado dos veces. Lo hace con una generación que sobresale por su poderoso ataque, en donde más talento acumula.
En él, figuran jugadores que han destacado en las categorías inferiores de equipos de la Liga MX, pero no Gilberto Mora, quien, luego de la Copa del Mundo Sub-20, forma oficialmente parte de la categoría mayor.
“Gilberto viene de jugar la Copa Oro y el Mundial Sub-20 en un periodo corto. Por los méritos que ha hecho, el niño debe estar en la categoría mayor. Me gustaría tenerlo, pero lo que ha demostrado lo lleva más arriba. Hay que dejar que siga creciendo, mejorando, porque tenemos a uno de los mejores jugadores de su generación”, señaló Carlos Cariño, seleccionador del equipo Sub-17.
Sin probablemente el mayor prospecto de toda la Concacaf, el entrenador diseñó una nómina de 21 futbolistas, entre los que están los delanteros Máximo Reyes y Lucas Vuoso (Santos) y Aldo Patricio De Nigris (Monterrey), y el mediocampista Gael García (Chivas).
Reyes, Vuoso y De Nigris son hijos de ex jugadores de la Liga MX. El padre de Reyes es Joaquín Reyes, quien participó varios torneos con los laguneros; el de Lucca, Matías, es el segundo máximo goleador del Santos y ex jugador del Tri, y el de De Nigris es Aldo, elemento histórico del Monterrey, quien fue 28 veces internacional por México y marcó nueve goles.
Reyes ha formado parte de las fuerzas básicas del Santos desde la Sub-14, actualmente integra la Sub-21. Fue uno de los mejores goleadores del torneo Sub-16 de la Liga MX y en el Premundial de la Concacaf marcó tres dianas para México, que obtuvo su clasificación a la Copa del Mundo al ser primero de su grupo en las eliminatorias.
Vuoso es otra de las figuras del equipo de Cariño. El hijo del argentino Matías fue el mejor artillero del torneo internacional de fuerzas básica de la Federación Mexicana de Futbol con 10 goles. En ese certamen participaron clubes como el Peñarol uruguayo, el Orlando City de la MLS y la Sub-16 de México.
De Nigris es puesto por la FIFA como el “hombre gol de México”, un presagio que ha cumplido al momento, ya que en el Premundial fue el líder goleador del combinado con cuatro tantos, además de que con Rayados también ha destacado, al ser el campeón de goleo del Apertura 2024 Sub-17.
Mientras que Gael García es el cebrero del medio campo y uno de los capitanes. El jugador de las Chivas es un centrocampista “box-to-box”, con facilidad para pisar ambas áreas del campo. Su rol con México es buscar el balón desde la defensa, controlarlo y comenzar ataques o también ir al frente y marcar goles. Su buen nivel le permitió hacer pretemporada con el primer equipo de las Chivas, previo al Apertura 2025.
Es una de las claves que le permite al conjunto mantener su sello de presionar, no dejar respirar a los rivales cuando pierden el balón y generar contragolpes que le permitan a sus delanteros anotar.
Otro jugador que hay que tomar en cuenta es el extremo Luis Mario Gamboa, uno de los más desequilibrante del equipo de Cariño. En el Premundial, anotó dos veces y habitualmente juega para la Sub-19 del Atlas, con la que en siete partidos en este Apertura 2025 ha anotado cinco veces.
Con la mira en 2005 y 2011
Este grupo tiene como principal tarea igualar los resultados de 2005 y 2011, cuando México obtuvo el título mundial.
La de 2005 es quizá la generación que más trascendió luego de conquistar la Copa del Mundo, con jugadores como Giovanni Dos Santos, Carlos Vela, Héctor Moreno o Efraín Juárez, que ficharon por clubes europeos, llegaron al combinando mayor y jugaron Mundiales absolutos.
En 2011, cita en la que México fue anfitrión, los nombres más sobresalientes son los de Carlos Fierro, Arturo González y Antonio “Pollo” Briseño, que consiguieron sus máximos éxitos en la Liga MX y no trascendieron con el equipo mayor de México.
Formato del torneo y rivales de grupo
Para convertirse en la nueva generación dorada del país, México primero debe quedar entre los dos mejores de su grupo y si no, colarse como uno de los ocho mejores terceros lugares, para avanzar a las eliminatorias que comenzarán en los diesciseisavos de final.
La de 2025 es la primera de cinco que Qatar acogerá anualmente hasta 2029 y también la primera que será con 48 selecciones.
México está ubicado en el Grupo F, con Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza. En el papel, el contrincante más fuerte son los europeos, con historia en el Mundial, que ganaron en 2009.
Su futbolista a seguir es Mladen Mijajlovic, quien, según la FIFA, “destaca por su habilidad técnica, su velocidad y su excelente control del balón”.
Los coreanos también pondrán resistencia. Se clasificaron al llegar a las semifinales de la Copa de Asia Sub-17 y su mejor resultado en la justa son cuartos de final en 1987, 2009 y 2019, mientras que los marfileños fueron terceros de la Copa Africana para estar en Qatar, guiados por Alynho Haidara, máximo goleador de la competición continental.
¿Dónde ver el debut de México en el Mundial Sub-17 2025?
El debut de México será este martes 4 de noviembre ante Corea del Sur a las 07:00 horas del centro del país y será transmitido por ViX. Luego de los asiáticos, los mexicanos se medirán a Costa de Marfil (7 de noviembre, Vix y TUDN) y cerrará la primera ronda ante Suiza (10 de noviembre, ViX, TUDN y Nueve).
Lista completa de la selección mexicana Sub-17:
- Porteros: Abdon Turrubiates (León), Matías Velázquez (Santos Laguna) y Santiago López (Toluca).
- Defensas: Jhonnatan Grajales (Chivas), Michael Corona (León), José Navarro y Adrián Villa (Pachuca), Félix Contreras (Real Salt Lake) e Ian Olvera (Xolos).
- Mediocampistas: Íñigo Borgio (Leganés), Gael García (Chivas), Óscar Pineda (Chicago Fire), Kenneth Martínez (FC Juárez), Alexander Hernández (León) y Jorge Sánchez (Monterrey).
- Delanteros: Luis Gamboa (Atlas), Alex Gutiérrez (Cruz Azul), José Mancilla (Pumas), Aldo De Nigris (Monterrey), Máximo Reyes y Lucca Vuoso (Santos Laguna).