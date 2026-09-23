El Tricolor jugará en el BBVA de Monterrey por la Nations League de Concacaf
La Selección Mexicana que no jugó en Monterrey durante el Mundial 2026, cerrará su actividad de 2026 en dicha ciudad. La Federación Mexicana de Futbol anunció este miércoles que el equipo dirigido por Rafael Márquez disputará el próximo 17 de noviembre el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Nations League de Concacaf en el Estadio de Rayados.
Será la primera ocasión en que la Selección varonil juegue en dicho inmueble, escenario que apenas unos meses atrás formó parte del Mundial 2026. El inmueble recibió cuatro encuentros de la Copa del Mundo y dos del repechaje previo al torneo, pero no juegos del Tricolor, por lo que volverá a albergar un partido internacional oficial.
México todavía no conoce a su rival, ya que avanzó directamente a los Cuartos de Final al ubicarse entre las cuatro selecciones mejor clasificadas de la Liga A, y su adversario quedará definido una vez concluida la Fecha FIFA.
La eliminatoria se disputará a ida y vuelta y México tendrá la ventaja de definir en territorio nacional el boleto a la siguiente ronda.
El encuentro también marcará el regreso del Tri a Nuevo León, un estado donde históricamente ha obtenido buenos resultados. México ha disputado 34 partidos en la entidad, con saldo de 24 victorias y cinco empates.
Aunque será el debut de la Selección varonil en el Estadio Monterrey, el inmueble ya recibió al representativo femenil. En 2022, México enfrentó ahí a Haití durante el Campeonato Concacaf W.
Para Rafael Márquez, el encuentro representará además el primer partido oficial en México desde que asumió el banquillo de la Selección después del Mundial y la salida de Javier Aguirre.
La FMF y Rayados informaron que el horario del encuentro y los detalles para la venta de boletos serán anunciados posteriormente.
Antes de disputar los Cuartos de Final de la Nations League en noviembre, México tendrá cuatro partidos amistosos en la primera Fecha FIFA de Rafael Márquez como entrenador: enfrentará a Colombia el 26 de septiembre en Baltimore, a Perú el 29 en Nueva Jersey, a Estados Unidos el 3 de octubre en Arizona y a Chile el 6 en Los Ángeles.