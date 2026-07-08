El tridente Mbappé-Olise-Dembélé se codea con los mejores de la historia
El futbol es un deporte colectivo y particularmente en este Mundial los franceses Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé se han encargado de confirmarlo.
En cinco partidos de este torneo acumulan 12 goles y 10 asistencias para Francia, por lo que sus nombres comienzan a codearse junto a los ataques más legendarios en la historia.
Ferenc Puskás, Sándor Kocsis y Zoltán Czibor (Hungría) - 1954
Se le conocía como "El Equipo de Oro", pues así Hungría vivió la mejor época de su historia. Con ellos al frente, su selección conquistó los Juegos Olímpicos de 1952 y, para el Mundial de Suiza 1954, aparecía como la principal candidata al título.
Este equipo combinaba el talento generacional de Ferenc Puskás, el desborde de Zoltán Czibor y el olfato goleador de Sándor Kocsis, quien por sí solo celebró 11 tantos en aquella justa mundialista gracias a su espectacular juego aéreo.
Entre los tres gestaron 18 goles y 5 asistencias para guiar a su país a la Final, donde perdieron con el llamado “Milagro de Berna” ante Alemania, un equipo al que ya habían goleado en la primera ronda, pero que en el partido definitivo les arrebató la copa y un invicto de cuatro años.
Pelé, Garrincha y Vavá (Brasil) - 1958 y 1962
Este tridente combinaba la juventud y la genialidad de Pelé, el regate impredecible de Mané Garrincha, además la potencia y el remate de Vavá, que aportaba sobriedad. Ellos tres marcaron el inicio del dominio brasileño en las Copas del Mundo, consiguiendo las primeras dos estrellas de su selección.
Su legado comenzó en Suecia 58, donde se juntaron para construir 11 goles y 7 asistencias. Luego en Chile 62 revalidaron su corona con 9 goles y 4 asistencias.
Maradona, Batistuta y Caniggia (Argentina) – 1994
Diego Maradona tocó la gloria en México 1986, pero una de sus mejores sociedades llegó más tarde, cuando pudo acompañar su visión de juego, su zurda y sus pases con un “killer” como Gabriel Batistuta y la velocidad de Claudio Caniggia.
Este tridente se preparaba para deslumbrar en Estados Unidos 1994, generando 7 goles y 2 asistencias en los primeros partidos, aunque el torneo terminó pronto para este grupo, debido a la inhabilitación de Maradona por un positivo en una prueba antidopaje.
Henry, Trezeguet y Zidane (Francia) - 1998
El primer título de Francia tuvo la técnica, la elegancia y la creatividad de Zinedine Zidane, pero también el apoyo de Thierry Henry y David Trezeguet. Entre los tres participaron en 6 goles y 3 asistencias durante el torneo.
Su cuota no fue alta, pero cada intervención ocurrió en un momento clave. Henry y Trezeguet aparecieron cuando Les Bleus necesitaban superar la fase de grupos y las primeras rondas eliminatorias, mientras que "Zizou" cerró la hazaña con un doblete de cabeza en la final ante Brasil.
Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho (Brasil) - 2002
Este fue un tridente diferente. Más que por sus números, brillaba por su forma de bailar con el balón con el Jogo Bonito. Se trataba de tres jugadores, cada uno ganador del Balón de Oro, con la capacidad de burlar a cualquier rival.
Los tres fueron una pieza fundamental para que Brasil ganara su quinto Mundial en Corea-Japón 2002, cuando concretaron 15 goles y 5 asistencias, con "O Fenômeno" consagrándose con la Bota de Oro al firmar 8 de esas anotaciones.
Messi, Julián Álvarez y Di María (Argentina) - 2022
En Qatar 2022, La Albiceleste encaraba el torneo con la experiencia de dos leyendas sobre el terreno de juego como Lionel Messi y Ángel Di María. En un inicio, Lautaro Martínez parecía colocarse como el centrodelantero que completaba la terna, pero, conforme avanzó el torneo, Julián Álvarez se rebeló para quedarse con el puesto.
Entre los tres acumularon 12 goles y 5 asistencias, regalando una de las finales más épicas de todos los tiempos y logrando que el cuadro sudamericano levantara la tercera estrella tras 36 años de espera.
Mbappé, Olise y Dembélé (Francia) - 2026
Francia se ha consolidado como uno de los ataques más temibles, con Mbappé como el romperredes del equipo (7 goles), Olise como el genio que crea y asiste, y Dembélé aportando un desborde indescifrable por las bandas.
En total, el conjunto galo ha anotado 14 tantos, una cifra colosal, antes de enfrentar este jueves a Marruecos en el inicio de los Cuartos de Final.
Solo ellos tres han contribuido de forma directa en 12 goles y 10 asistencias, igualando e incluso superando en la estadística de varias de las ternas anteriores, y eso que todavía el campeonato aún no termina, por lo que ya se han ganado el derecho de sentarse en la mesa de los grandes tridentes mundialistas.