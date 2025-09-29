Bad Bunny será la estrella del show del medio tiempo del Super Bowl LVIII
Los Angeles, Estados Unidos
El puertorriqueño Bad Bunny encabezará el show del medio tiempo del Super Bowl LVIII, el evento con mayor audiencia en Estados Unidos, confirmó este domingo la NFL. El icónico recital se llevará a cabo el 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.
La última vez que la música latina brilló en un medio tiempo del Super Bowl fue en 2020, cuando Shakira y Jennifer López deslumbraron en Miami, un espectáculo al que Bad Bunny también se sumó. Su participación marcó el inicio de una mayor presencia latina en uno de los escenarios más vistos del mundo.
A lo largo de la historia, los shows de medio tiempo del Super Bowl han presentado actuaciones que quedaron en la memoria colectiva. Entre los más recordados se encuentran:
- Prince (2007), tocando bajo la lluvia en Miami;
- U2 (2002), homenajeando a las víctimas del 11-S con un emotivo set en el estadio de Nueva Orleans;
- The Rolling Stones (2006), llevando el rock clásico al escenario con su energía icónica;
- Beyoncé (2013), consolidando su estatus global;
- Madonna (2012), con un montaje espectacular y un show cargado de coreografía;
- Lady Gaga (2017), descendiendo desde el techo del estadio NRG de Houston;
- The Weeknd (2021), con un montaje visual que redefinió la producción de los shows de medio tiempo.
El anuncio de Bad Bunny genera altas expectativas sobre un espectáculo que promete fusionar ritmo, energía y espectáculo visual, reafirmando la influencia de la música latina en uno de los escenarios más importantes de la cultura pop mundial.