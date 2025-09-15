Barcelona golea sin piedad al Valencia
En su primer partido de la temporada en casa, el Barcelona goleó 6-0 al Valencia en el Camp Nou, este domingo 14 de septiembre de 2025.
La contundente victoria deja al Barcelona en la segunda posición de LaLiga, con 10 puntos, a dos del líder Real Madrid, que mantiene un inicio perfecto con cuatro victorias en cuatro partidos. El Valencia cae a la posición 15 con sólo cuatro puntos.
Fermín López abrió el marcador en el minuto 29 con un disparo desde dentro del área, tras asistencia de Ferrán Torres, pero fue tras el descanso cuando el Barça desató su furia.
Raphinha, ingresado como suplente, tuvo un impacto inmediato: en el minuto 58 conectó un centro de Marcus Rashford con una volea con la derecha, mientras que López dobló su cuenta tres minutos después con un golazo desde fuera del área, antes de que Raphinha completara su doblete en el minuto 66.
Robert Lewandowski, que entró en el minuto 68, añadió dos goles más con remates a bocajarro, completando una tarde perfecta para los catalanes.
El Madrid se beneficia de un Mbappé imparable
Además del triunfo del Barcelona, la jornada 4 dejó otros resultados destacados en LaLiga. El Real Madrid venció 2-1 a la Real Sociedad en Anoeta, pese a jugar casi una hora con 10 jugadores, con Kylian Mbappé como figura al anotar un gol y dar una asistencia.
El Atlético de Madrid se recuperó tras un inicio complicado y derrotó 2-0 al Villarreal con goles de Antoine Griezmann y Saúl Ñíguez. En el derbi vasco, el Deportivo Alavés sorprendió al Athletic Club con un 1-0 gracias a Javi López, mientras que el Getafe CF sumó su primera victoria de la temporada al superar 2-0 al Real Oviedo.
Otros encuentros terminaron en empate: Celta de Vigo 1–1 Girona FC, Levante UD 2–2 Real Betis y Sevilla FC 2–2 Elche CF. Por su parte, el CA Osasuna venció 2-0 al Rayo Vallecano, y el RCD Espanyol cerró la jornada con un 1-0 ante el RCD Mallorca.
Tras estos resultados, la clasificación queda encabezada por Real Madrid con 12 puntos, seguido por el Barcelona con 10 y Getafe CF con 9, mientras que equipos como Valencia, Villarreal y Rayo Vallecano luchan por salir de la parte baja.