Basquetbol: fiasco y amargo fin de una era en España
España, vigente campeona del torneo y una de las potencias tradicionales del basquetbol, quedó eliminada en su grupo de la primera fase del Eurobasket al perder 90-86 ante la Grecia de Giannis Antetokounmpo, este jueves en Limassol (Chipre).
Después de estar en el podio en las siete ediciones anteriores del torneo (cuatro títulos, un subcampeonato, dos terceros puestos), los españoles no pudieron en esta ocasión ni siquiera superar un grupo inicial de seis formaciones en el que los cuatro primeros se clasificaban a octavos de final y solamente dos quedaban eliminadas.
Fue además un triste epílogo para la etapa de Sergio Scariolo como seleccionador de la Familia, ya que el técnico italiano abandona el banquillo de la selección para volver al Real Madrid, al que ya dirigió de 1999 a 2002 y con el que se unió en julio hasta 2028.
El técnico lombardo de 64 años cierra así su segunda etapa al frente de España (2009-2012 y desde 2015), a la que ha guiado a grandes logros, especialmente el título mundial de 2019 y los cuatro oros del Eurobasket (2009, 2011, 2015, 2022), así como a la plata olímpica de 2012 y al bronce olímpico de 2016.
"Me voy en paz con mi conciencia. Creo que todo lo que tenía lo he dado. A veces el resultado en el deporte va bien o va mal, pero si tienes la sensación de haberlo dado todo tienes que estar en paz con tu conciencia", declaró Scariolo en su conferencia de prensa posterior a la derrota ante Grecia.
Georgia y Bosnia, últimos clasificados
Bosnia-Herzegovina y Georgia, que avanzó de rebote gracias a la derrota española, se quedaron con las dos últimas plazas en liza para los octavos de final, que marcarán el sábado y el domingo el inicio de las rondas de eliminación directa, todas ellas a disputarse en Riga.
Los griegos jugarán en ellas contra el cuarto clasificado del grupo D, Israel.
En esa llave, las cuatro selecciones clasificadas se conocían ya antes de este jueves y únicamente estaba en juego el orden en la tabla para determinar los cruces.
El liderato del grupo D fue para Francia con una exhibición 114-74 sobre Islandia (AFP).