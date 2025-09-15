Beisbol: Cal Raleigh alcanza a Mickey Mantle
El estadounidense Cal Raleigh, de los Marineros de Seattle, conectó su jonrón número 54 de la temporada en las Grandes Ligas, igualando el récord de cuadrangulares en una campaña para un bateador ambidiestro, que hasta ahora pertenecía a Mickey Mantle de los Yankees.
El batazo, que abrió el triunfo 11-2 ante los Angelinos de Los Ángeles, fue el jonrón 43 como receptor, superando la marca anterior de Javy López (Bravos, 2003) para un jugador en esa posición. Raleigh también remolcó la carrera del cubano-mexicano Randy Arozarena en la primera entrada con un disparo de 125 metros.
El cañonero de Carolina del Norte lidera la clasificación de jonrones de la MLB, seguido por Kyle Schwarber (Filis, 52) y Shohei Ohtani (Dodgers, 49), y está a tres cuadrangulares de superar a Ken Griffey Jr. como el jugador con más jonrones en una temporada de los Marineros. Solo tres peloteros en la historia de la Liga Americana han alcanzado los 60 jonrones en una campaña: Babe Ruth (1927), Roger Maris (1961) y Aaron Judge (2022).
El dominicano Julio Rodríguez impulsó dos carreras para Seattle, que acumula nueve triunfos consecutivos y lidera la división Oeste de la Americana con récord de 82-68. (AFP)