Carlos Alcaraz se queda solo
Carlos Alcaraz vuelve a estar en el centro del debate sobre la sobrecarga de partidos en el circuito ATP. Tras su victoria en Tokio, el español criticó la exigencia de jugar todos los Grand Slams, los diez Masters 1.000 y al menos cinco torneos de categoría 500 para optar al bonus económico de final de temporada.
"Creo que el calendario es muy ajustado. Tienen que hacer algo con él. Hay demasiados torneos obligatorios, demasiados seguidos. No se nos permite elegir si jugar o no", comentó Alcaraz, quien ha logrado mantener un gran nivel físico durante la temporada, salvo por problemas musculares que lo dejaron fuera de Madrid y un contratiempo en Tokio que lo hizo bajar de Shanghai.
No todos comparten su visión. Ni Jannik Sinner ni Novak Djokovic secundaron al número no del mundo. El italiano, uno de sus principales rivales, matizó las declaraciones del español: "Sí, son torneos obligatorios, pero al final puedes elegir no participar en algunos. Siempre he elegido lo que mejor me conviene". Para el italiano, la clave está en la estrategia de calendario personal: priorizar ciertos torneos y descansar en otros, sin comprometer el rendimiento ni la clasificación.
Más crítico fue Novak Djokovic, que apuntó al trasfondo económico y a las contradicciones de estas quejas: "Estas obligaciones son para obtener un bonus económico. Muchos jugadores se apuntan a exhibiciones, así que todo es un poco contradictorio. Nos quejamos, pero no hacemos lo necesario para cambiar las cosas". El serbio también insistió en que los mejores del mundo deberían unirse para presionar por mejores condiciones, en lugar de limitarse a expresar quejas en ruedas de prensa.
¿Ajustar la estrategia?
El debate no solo refleja diferencias de opinión, sino distintas estrategias profesionales. Alcaraz busca participar en la mayoría de torneos y solo se detiene por motivos físicos, mientras que no suele perdonar exhibiciones de prestigio, como la Laver Cup o el Six Kings Slam, incluso cuando coinciden con competencias oficiales.
Estas prioridades han generado críticas y comparaciones con otros top del circuito, que sí seleccionan cuidadosamente sus compromisos. La tensión entre el deseo de competir y la necesidad de gestionar la carga física resalta la presión que enfrentan los jugadores de élite en la recta final de la temporada.
El calendario ATP y la sobrecarga de partidos siguen siendo un tema de debate constante, que combina aspectos de estrategia, salud y economía. Mientras Alcaraz insiste en la necesidad de revisar las reglas, Sinner y Djokovic recuerdan que la opción de elegir torneos sigue existiendo, dejando en evidencia que la polémica está lejos de resolverse.
En última instancia, la discusión refleja la tensión entre la ambición de mantenerse competitivo, cumplir con obligaciones y aprovechar oportunidades de exhibición. Para Alcaraz y sus rivales, la gestión del calendario se ha convertido en un arte estratégico más allá de la cancha.