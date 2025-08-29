Champions League: Real Madrid hará el viaje ‘eterno’
Cuando el sorteo de la Champions League 2025/26 se cerró en Mónaco, los focos apuntaban a los de siempre: Real Madrid, Liverpool, Juventus, Manchester City. Pero bastó una línea en la pantalla para que el murmullo se convirtiera en desconcierto. El club más laureado del continente, el Real Madrid, tendría que viajar a Kazajistán, concretamente a Almaty, al extremo oriental del mapa UEFA, donde las montañas Tian Shan se levantan como guardianas de una frontera entre Europa y Asia. Almaty es una ciudad sin aeropuerto internacional con vuelos directos desde Barajas —Madrid—.
El resultado de la rifa fue cruel con los blancos. Además de enfrentarse a Manchester City, Liverpool, Juventus y Benfica, deberán cruzar medio mundo para jugar contra Kairat Almaty, un club que, hasta hace poco, era apenas una nota al pie en la historia soviética del futbol. El viaje no será una anécdota: son más de 6 mil kilómetros, con escalas, visados y un choque cultural importante. Y no solo el Madrid.
Almaty alguna vez fue capital de Kazajistán. El aire es seco, el cielo inmenso, y las temperaturas pueden oscilar entre los 35 grados en verano y los -20 en invierno. En otoño, cuando la Champions entra en calor —seguramente el Kairat ya estará eliminado—, Almaty se viste de tonos dorados y ocres, como si la estepa se preparara para recibir a los gigantes del futbol europeo.
¿Kazajistán en UEFA?
Pero ¿por qué Kazajistán juega en UEFA si está en Asia? La respuesta por supuesto es geográfica, política y con fuerte carga cultural. Aunque el 95% de su territorio está en Asia, parte de su zona occidental se considera en Europa (al oeste del río Ural), similar a lo que pasa con Rusia y Turquía, países “transcontinentales”. Kazajistán comparte más vínculos históricos con Rusia y las exrepúblicas soviéticas que con sus vecinos del este.
Fue en 2002 que la Federación de Kazajistán dejó la Confederación Asiática de Futbol (AFC) para integrarse a la UEFA. Los clubes kazajos buscaban más nivel competitivo en Europa y apelaron a sus conexiones históricas y políticas con países exsoviéticos que ya estaban en la UEFA (Rusia, Ucrania, Georgia, Armenia, Azerbaiyán).
El Kairat Almaty se fundó en 1954, durante décadas fue el único representante kazajo en la Soviet Top Liga. Hoy, el club vuelve a ser estandarte, esta vez en el escenario más prestigioso del futbol de clubes. Su estadio, el Central Stadium, no impresiona por su arquitectura, pero sí por su atmósfera: una mezcla de fervor local, orgullo nacional y la sensación de que, ahí dentro, el mundo entero mira hacia el este.
El futbol derrite el hielo
En Almaty, el futbol rebasa la implicación de ser solo un deporte. Desde los años 50, cuando el club Kairat Almaty fue fundado bajo el nombre de Dynamo, el balón ha rodado entre memorias de un pasado soviético, turbulencias políticas y cambios de identidad como club. El equipo fue el único representante kazajo en la Soviet Top Liga, y eso lo convirtió en símbolo de resistencia frente al centralismo ruso.
Hoy, el futbol se vive como una fiesta colectiva. Los días de partido, el Estadio Central se llena de cánticos en kazajo y ruso, banderas amarillas y negras, y una mezcla de generaciones que van desde los nostálgicos de la era soviética hasta los jóvenes que siguen a Kairat por TikTok. El estadio no es moderno ni monumental, pero tiene alma: se siente el eco de los goles como si rebotaran en las montañas cercanas.
Una pasión que desafía la geografía
Lo más curioso es que, pese a estar más cerca de Urumqi (China) que de Moscú, Almaty se siente más europea que asiática. El futbol ayuda a reforzar esa identidad: jugar en UEFA es una declaración de libertad.
Ficha de viaje: Real Madrid rumbo a Kazajistán (Champions League 2025/26)
Rival: Kairat Almaty (Kazajistán)
Destino: Estadio Central, Almaty
Fecha del partido: Jornada 8 de la fase liga
Ruta aérea estimada: Madrid → Estambul → Almaty (posible escala técnica) También hay vuelos directos charter para equipos de élite.
Distancia total (solo ida): alrededor de 6,441 km
Tiempo estimado de vuelo: alrededor de 10–11 horas
Costo estimado (comercial para un aficionado): $500–$1,200 USD por pasajero (charter privado: mucho más elevado, pero cubierto por el club)
Clima en Almaty: Extremadamente variable. Puede oscilar entre -10 °C y 35 °C.
Temperatura promedio en octubre (mes del partido): entre 2 °C y 10 °C
Días con lluvia en octubre: 7 en promedio
Días con nieve en octubre: hasta 2, especialmente hacia finales de mes
Sensación térmica en octubre: puede bajar a -1 °C o menos en la noche
Horas de luz solar en octubre: alrededor de 10.7 horas diarias
Dato curioso: Este es el viaje más largo en la historia del Real Madrid en Champions. Supera incluso los desplazamientos a Rusia o Azerbaiyán. El Kairat Almaty es debutante en la competición, y su clasificación fue histórica tras eliminar al Celtic en penales.