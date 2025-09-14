Ciclismo: Del Toro vuela imparable
Isaac Del Toro reafirma su condición de ciclista emergente de élite al adjudicarse este domingo la edición 77 del Trofeo Matteotti, corrida sobre 195 kilómetros con salida y llegada en la localidad italiana de Pescara. El mexicano se impuso en un ajustado desenlace por delante del portugués Rui Costa (EF Education–EasyPost) y del español Pau Miquel (Kern Pharma), en una actuación que consolida su extraordinaria temporada.
La clásica abruzzesa se disputó con un clima benigno, cerca de los 26 grados, y un recorrido quebrado que acumuló casi 2,900 metros de desnivel. Desde los primeros kilómetros se sucedieron intentos de fuga impulsados por equipos como Caja Rural-RGA, TotalEnergies o Polti-VisitMalta, aunque la definición quedó reservada para los tramos finales.
En la segunda mitad de carrera, el pelotón se partió en múltiples ocasiones, con corredores como Walter Calzoni, Benjamin Thomas o Stefano Oldani animando la batalla. A 15 kilómetros de meta, un grupo selecto tomó ventaja, integrado por favoritos como Del Toro, Richard Carapaz y Christian Scaroni. El mexicano atacó en el momento justo, acompañado por Scaroni y Alexandre Delettre, y logró sostener una renta mínima que le permitió llegar al último kilómetro en condiciones de disputar el triunfo.
En el esprint decisivo, Del Toro mostró autoridad para doblegar a Costa y Miquel, mientras que el español Sergi Darder (Caja Rural-RGA) finalizó sexto tras una sólida actuación colectiva de su equipo.
El Trofeo Matteotti, perteneciente al UCI Europe Tour en categoría 1.1, es una de las clásicas más longevas del calendario italiano. Desde 1945 ha coronado a corredores combativos. El éxito en Pescara eleva a 16 sus victorias como profesional, de las cuales 13 corresponden a la temporada 2025. Además, el joven mexicano se inscribe en la historia del Trofeo Matteotti, heredando el título del venezolano Orluis Aular y uniéndose a una lista de vencedores que incluye a Matteo Trentin, Valerio Conti o Davide Ballerini.
La progresión de Del Toro ha sido impresionante: tras su segundo lugar en el Giro de Italia y el triunfo en la Milán-Turín, sumó la general del Tour de Austria, la del Tour de Burgos, y varios éxitos en clásicas como la Clàssica Terres de l’Ebre, el Circuito de Getxoy el Giro della Toscana. Según su racha más reciente, Del Toro parece estar en una forma descomunal justo cuando se acerca el Campeonato Mundial de Ruta, que se disputará en Kigali (Ruanda) entre el 21 y el 28 de septiembre de 2025. Las exigencias de ese recorrido, con más de 5.400 m de ascenso, parecen encajar con su perfil ascendente.