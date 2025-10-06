Ciclismo: Israel-Premier Tech cambia de nombre
Israel-Premier Tech anunció que se someterá a un cambio completo de nombre e identidad para la temporada 2026, marcando el fin de una era en la que el equipo se identificó directamente con Israel.
La decisión llega tras una serie de protestas en diferentes competencias y presiones de patrocinadores que solicitaron revisar el uso del nombre actual. Fundado en 2014 por Ron Baron y Ran Margaliot, el conjunto con sede en Israel atraviesa una de las etapas más delicadas desde su creación.
“Se ha tomado la decisión de renombrar y reestructurar el equipo, alejándose de su actual identidad israelí”, declaró Sylvan Adams, copropietario canadiense-israelí del equipo. “En el deporte, el progreso a menudo requiere sacrificio, y este paso es esencial para asegurar el futuro del equipo”.
El Israel-Premier Tech fue recientemente excluido del Giro dell’Emilia por motivos de seguridad, luego de que en la Vuelta a España se registraran protestas contra su participación. Durante esa competencia, la escuadra decidió retirar su nombre completo de los maillots para reducir tensiones.
El grupo Premier Tech, copatrocinador del proyecto, también impulsó la renovación de la imagen, buscando que la formación pueda mantener su presencia en el pelotón internacional sin verse afectada por el contexto político.
El equipo señaló que su cultura interna y cohesión fueron clave para superar los desafíos recientes, y que el cambio de marca tiene como objetivo garantizar su continuidad a largo plazo. Los detalles de la nueva identidad se darán a conocer en las próximas semanas. (Reuters y AFP)