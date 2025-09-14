Ciclismo: entre protestas, Vingegaard es proclamado campeón de la Vuelta
Madrid, España
El danés Jonas Vingegaard se proclamó ganador de la Vuelta a España 2025, aunque la última etapa fue suspendidadebido a manifestaciones en favor de Palestina que bloquearon la meta en la capital española. El corredor del equipo Visma‑Lease a Bike aseguró la victoria tras imponerse en la etapa de montaña del sábado, ampliando su ventaja sobre el portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates‑XRG) a 1 minuto y 16 segundos.
El recorrido del domingo, de Alalpardo a Madrid, se convirtió en una procesión para el pelotón, que se detuvo alrededor de las 18:20 hora local mientras se resolvía la situación. Vingegaard apareció en televisión estrechando manos con sus compañeros, en medio de la confusión, antes de confirmarse que la carrera no llegaría a la meta prevista.
"Por razones de seguridad, la etapa 21 de La Vuelta ha finalizado anticipadamente. No habrá ceremonia de podio", informaron los organizadores, mientras miles de manifestantes ocupaban el centro de Madrid. Finalmente, Jonas Vingegaard fue confirmado como ganador oficial de la Vuelta.
Esta edición, marcada por protestas desde la quinta etapa, significó un hito en la carrera del danés: es su tercera Gran Vuelta tras los triunfos en el Tour de Francia 2022 y 2023, y además se convierte en el primer ciclista danés en ganar la Vuelta a España. Por detrás, Joao Almeida terminó segundo y el británico Tom Pidcock completó el podio, alcanzando su primer top 3 en una Gran Vuelta.