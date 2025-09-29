Cleveland culmina remontada épica y Mets, eliminados
Los Angeles, Estados Unidos – Con una dramática derrota en Miami, los Mets de Nueva York certificaron este domingo su monumental fracaso en la temporada 2025 de las Grandes Ligas, al quedarse sin la última plaza en juego para los playoffs, que finalmente cayó en manos de los Rojos de Cincinnati.
Los Rojos de Cincinnati llegaban a la última jornada ocupando el tercer lugar de comodín de la Liga Nacional, mientras que los Mets del dominicano Juan Soto necesitaban una victoria ante los Marlins de Miami combinada con una derrota de los Rojos frente a los Cerveceros de Milwaukee. Aunque Milwaukee cumplió su parte al vencer 4x2 a Cincinnati, los Mets cayeron 4x0 ante los Marlins, dejando al equipo neoyorquino fuera de la postemporada.
Juan Soto apenas aportó una base por bolas en tres turnos al bate, y el puertorriqueño Francisco Lindor logró un hit. Esta eliminación representa un enorme fiasco para los Mets, que eran considerados uno de los principales candidatos al título tras llegar a la Serie de Campeonato el año pasado.
A inicios de la temporada, los Mets realizaron una gran apuesta para conquistar la Serie Mundial, arrebatando a Juan Soto a los Yankees con un contrato de 765 millones de dólares por 15 temporadas. El plan parecía funcionar a la perfección en junio, cuando los Mets presumían del mejor balance de la competición (45-24), pero posteriormente el equipo se desplomó sin que mediaran lesiones significativas de Soto ni de sus estrellas principales.
“No hay palabras para describir lo que estamos pasando. Es dolor, es frustración. Vinimos con muchas expectativas y ahora nos vamos a casa”, reconoció el venezolano Carlos Mendoza, mánager de los Mets. Soto, por su parte, confía en el futuro: “Una temporada no va a determinar lo que tenemos aquí. Tenemos todo lo que se necesita para llegar hasta el final”.
Ohtani fija récord de Dodgers
Los Rojos, que terminaron con el mismo récord que los Mets (83-79), enfrentarán desde el martes en la ronda de comodines a los Dodgers de Los Ángeles, los vigentes campeones.
Los Dodgers, líderes de la división Oeste de la Liga Nacional (93-69), cerraron la campaña con un contundente triunfo 6x1 ante los Marineros de Seattle. La superestrella japonesa Shohei Ohtani conectó su cuadrangular número 55 de la temporada, estableciendo un nuevo récord para los Dodgers, superando su propia marca de 54 jonrones del año pasado. Ohtani finalizó tercero en la MLB en jonrones, detrás de Kyle Schwarber (Filis, 56) y Cal Raleigh (Seattle, 60).
Raleigh conectó un hit el domingo, quedándose a dos vuelacercas de igualar el récord de la Liga Americana, actualmente en manos de Aaron Judge.
Rocchio completa hazaña de Cleveland
En Cleveland, los Guardianes aseguraron el título de la división Central de la Liga Americana, culminando una de las mayores remontadas en la historia de las Grandes Ligas. Cleveland (88-74) superó a los Tigres de Detroit (87-75)tras haber tenido una desventaja de 15,5 juegos a inicios de julio.
El equipo se aseguró el título divisional por segundo año consecutivo con un emocionante triunfo 9x8 ante los Rangers de Texas, donde llegaron a estar tres carreras abajo en la décima entrada. En la parte baja del inning, George Valeraanotó tras un doble de Josh Naylor y el venezolano Brayan Rocchio culminó la hazaña con un jonrón de tres carreras.
Los Guardianes se medirán con los Tigres en otro duelo de comodines, que también incluirá un enfrentamiento entre Yankees de Nueva York y Medias Rojas de Boston. Los Yankees vencieron 3x2 a los Orioles de Baltimore, pero no pudieron arrebatar el liderato del Este de la Liga Americana a los Azulejos de Toronto, quienes derrotaron 13x4 a los Rays de Tampa Bay. El mexicano Jonathan Aranda destacó al pegar dos jonrones para los Rays.