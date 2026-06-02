Del Azteca de México 86 al Mundial 2026: así cambió el aficionado mexicano
El aficionado que asistirá al Mundial de 2026 no se parece al que llenó el Estadio Azteca en México 86.
Sigue viajando por su selección y consumiendo futbol por encima de cualquier otro deporte, pero también quiere comprar boletos desde su teléfono, acceder a experiencias VIP, interactuar con sus equipos en redes sociales, consumir deporte femenil y viajar a otro país para ver una competencia internacional.
Con la Copa del Mundo 2026 a punto de comenzar, el reporte Sports State of Play de Ticketmaster ofrece una radiografía de cómo está cambiando el consumidor deportivo mexicano y por qué el país se está convirtiendo en uno de los mercados más atractivos para la industria del deporte en vivo.
"El fan mexicano no solo consume el deporte, lo vive", explicó Alejandro Ordaz, director de mercadotecnia de Ticketmaster México, sobre una de las conclusiones del estudio elaborado con información de compradores de boletos de la plataforma a nivel global.
La investigación encontró que los aficionados mexicanos asisten en promedio a cuatro eventos deportivos al año. Es decir, acuden a un estadio, arena o recinto deportivo al menos una vez cada tres meses.
Pero quizá el dato más revelador es otro: los mexicanos están dispuestos a viajar en promedio siete horas para asistir a un evento deportivo internacional.
"Esto nos dice que todos los eventos deportivos que suceden en Estados Unidos o en Sudamérica son de mucho atractivo para las audiencias mexicanas", señaló Ordaz.
Según el directivo, los mexicanos aparecen constantemente entre los aficionados que más viajan cuando hay un Mundial fuera del país o eventos como el Super Bowl, una tendencia que el estudio relaciona con la disposición del público mexicano a convertir el deporte en una experiencia de viaje.
Precisamente ahí aparece uno de los principales cambios detectados por el reporte: la industria ya no compite únicamente por vender boletos.
"La gente no solamente quiere adquirir un boleto, ingresar al estadio y salir", añadió Ordaz.
Según Sports State of Play, el 41 por ciento de los aficionados considera prioritario acceder a asientos premium, el 39 por ciento valora los accesos digitales, el 38 por ciento busca experiencias VIP y el 35 por ciento quiere servicios directamente en su asiento.
La experiencia ya es tan importante como el juego, porque ahora los aficionados quieren zonas lounge, espacios de hospitalidad, accesos preferenciales, alimentos y bebidas incluidos, recorridos exclusivos por los estadios, convivencias con jugadores o productos que les permitan sentirse más cerca de sus equipos favoritos.
La transformación también se nota en la tecnología. Los nuevos aficionados son completamente digitales: compran boletos desde el teléfono, los almacenan en una aplicación y esperan ingresar al estadio sin fricciones. Lo que hace algunos años era una innovación, hoy forma parte de las exigencias básicas de quienes consumen deporte.
Ticketmaster aseguró que actualmente cerca del 80 por ciento del boletaje que emite en México ya es completamente digital, pero la transformación del aficionado mexicano no termina ahí.
Durante décadas, el futbol dominó prácticamente el panorama deportivo nacional. Hoy sigue siendo el rey, con un 81 por ciento de preferencia entre los aficionados, pero el estudio detectó que México dejó de ser un mercado de un solo deporte.
El boxeo aparece como la segunda disciplina más popular con 43 por ciento, mientras que el baloncesto y el futbol americano registran 39 por ciento cada uno.
A ellos se suman fenómenos que hace unos años parecían secundarios y que hoy ganan cada vez más terreno. Uno de ellos es la lucha libre.
"Simplemente a la Arena México asisten más de un millón de personas al año y de ese millón alrededor del 30 o 40 por ciento son visitantes internacionales", reveló Ordaz.
La mezcla entre tradición, identidad cultural y turismo ha convertido a la lucha libre en uno de los productos deportivos mexicanos más atractivos para aficionados de países como Japón, Colombia o Inglaterra.
El tenis también vive un momento de expansión. La llegada constante de torneos ATP al país y la presencia de algunas de las principales figuras del circuito internacional han ayudado a que una nueva generación de aficionados se acerque a este deporte.
Sin embargo, quizá ninguna tendencia refleja mejor el cambio generacional que el crecimiento del deporte femenil.
La Liga MX Femenil ha duplicado su audiencia en los últimos tres años: acumula 11 millones de seguidores y registró más de 104 millones de interacciones digitales tan solo en 2024.
Además, las audiencias más interesadas en seguir estas competencias se encuentran entre los 18 y 24 años.
"El futbol femenil está volviendo muy relevante y está trayendo muchas nuevas audiencias", señaló Ordaz.
Ese dato ayuda a entender hacia dónde se mueve el mercado deportivo mexicano. Los aficionados más jóvenes ya no consumen el deporte de la misma manera que sus padres: buscan experiencias más inmersivas, participan en comunidades digitales, siguen múltiples disciplinas y esperan una conexión más cercana con atletas, equipos y ligas.
El Mundial de 2026 encontrará estadios llenos. Pero también encontrará una generación que consume más deportes, vive conectada y entiende que el espectáculo comienza mucho antes del silbatazo inicial y continúa mucho después del final del partido.