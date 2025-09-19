Del Toro carga a México al Mundial de Ciclismo
En un país donde las instituciones deportivas suelen llegar tarde —cuando llegan—, Isaac Del Toro ya estaba en la meta. Mientras la Federación Mexicana de Ciclismo sigue sin reconocimiento oficial por parte de la UCI, y la CONADE improvisa inscripciones como quien remienda una bandera rota, Del Toro se convirtió en el sexto mejor ciclista del mundo. No por el sistema, sino a pesar de él.
Su nombre no fue forjado en los despachos del deporte mexicano, sino en la médula de una familia que costeó tratamientos médicos complejos. Mientras otros países refuerzan sus estructuras consolidadas desde décadas atrás, México sigue inmóvil mientras sus deportistas construyen narrativas de resistencia. Y Del Toro es hoy uno de sus protagonistas más fieros.
Este domingo, México competirá con equipo completo en el Mundial de Ciclismo en Ruanda. No por mérito federativo, sino porque Del Toro acumuló más de 4,000 puntos UCI, lo cual arrastró consigo al ciclismo de un país que no sabe cómo sostenerlo. El ranking nacional es, en realidad, el reflejo de un solo hombre pedaleando contra el viento burocrático. Entonces, la mera participación del equipo mexicano de ruta en este Mundial es ya un triunfo heroico del ciclista bajacaliforniano.
Además de Del Toro, el equipo se conforma por: Édgar Cadena, César Macías, José Muñiz, Carlos García y José Juan Prieto. Ellos cruzarán el continente africano sin prácticamente respaldo estructural, pero con la convicción profesional de quien busca destacar a pesar de crecer y convivir con el enemigo en su propia casa.
La CONADE y el Comité Olímpico Mexicano inscribieron al equipo como quien lanza una botella al mar. Sin federación reconocida, sin estructura legítima, pero con la urgencia de no desaparecer. Es un acto de supervivencia institucional, pero también un recordatorio con tintes de disco rayado: el sistema deportivo mexicano no está a la altura de sus atletas.
En Ruanda, Del Toro no solo enfrentará el Muro de Kigali —una subida brutal que parece diseñada por verdugos—, sino también el peso simbólico de representar al deporte mexicano que no sabe cómo representarse. Los cinco ciclistas que lo acompañan aportan puntos modestos, pero que evidencian la verdad más profunda: el ciclismo mexicano es una comunidad con alma y voluntad, pero con un sistema que suma años en estado vegetativo.