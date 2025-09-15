Duplantis es un ave: nuevo récord 6,30 m con pértiga
El sueco Armand Duplantis se robó el protagonismo absoluto en el Mundial de atletismo de Tokio este lunes al coronarse por tercera vez consecutiva campeón del mundo en salto con pértiga y elevar de paso su récord mundial a 6,30 metros.
La medalla de plata fue para el griego Emmanouil Karalis (6,00 m) y el bronce se lo quedó el australiano Kurtis Marschall (5,95 m).
Loco de alegría tras su hazaña, Duplantis se abrazó efusivamente con Karalis antes de correr por el estadio e ir a reunirse con su prometida y con sus padres, presentes en la grada.
El récord llegó en el tercer y último intento, después de derribar en dos ocasiones la barra de 6,30 metros.
Es la decimocuarta vez que el prodigio sueco nacido en Estados Unidos consigue batir la plusmarca mundial desde que lo logró por primera vez en febrero de 2020.
Este año son ya tres las veces que ha conseguido elevar su récord: primero en Clermont-Ferrand (6,28 m), después en Budapest (6,29 m) y ahora en Tokio (6,30 m).
El éxito llega además en un Estadio Nacional ligado a su historia, porque allí conquistó en Tokio 2021 su primer oro olímpico, en plena pandemia, en unos Juegos que calificó de “apocalípticos”.
En su palmarés, Duplantis, campeón olímpico también en París 2024, suma ahora su tercer oro mundial consecutivo(Eugene 2022, Budapest 2023 y Tokio 2025), además de la plata que ganó en Doha 2019.
¿Dónde está el techo? Seguramente ni él mismo lo sabe, pero las sensaciones apuntan a que el listón seguirá subiendo para que Mondo continúe agrandando su leyenda.