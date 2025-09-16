EE.UU. domina la Champions, México y Canadá observan
La Champions League 2025–26 presenta un retrato de la actualidad de los tres anfitriones de la próxima Copa del Mundo. En el escaparate de mayor valor y categoría del futbol de clubes, Estados Unidos coloca siete futbolistas distribuidos en seis clubes, Canadá apenas uno y México solo dos en igual número de equipos, de los cuales uno de ellos es portero suplente en el Athletic Club.
La diferencia podría atribuirse a la suerte. En el mano a mano, México cuenta con futbolistas de calidad en Europa. Sin embargo, sus equipos no lograron temporadas regulares para acceder al gran torneo. De hecho, Christian Pulisic, figura de mayor brillo en la selección de EEUU, tampoco participará en esta edición de la Liga de Campeones a concluir en el año mundialista, toda vez de que el AC Milan, equipo en el cual comparte delantera con el mexicano Santiago Gimenez, finalizó en octavo sitio de la Liga de Italia.
De cara a la Copa del Mundo tener futbolistas en constante desarrollo al máximo nivel, sin duda puede representar un beneficio. La alta competencia y el juego constante elevan el rendimiento y potencializan las capacidades de quienes están envueltos en esa dinámica, sin embargo, también se incrementa la posibilidad de estar expuesto a riesgo de lesiones por contactos físicos o por sobrecarga muscular.
Como sea, esta relación confirma un hecho: los estadounidenses, pese a contar con una liga en su país desde 1993, han aprendido a exportar con volumen, como ocurre con la mayoría de las ligas de futbol del continente, excepto la de México.
Ante la ya mencionada ausencia europea de Pulisic, 15 goles y nueve asistencias la temporada pasada —su equipo solo disputará la Europa League—, Weston McKennie (27 años) se consolida como líder en la Juventus. Jugó 33 partidos la temporada pasada, marcó tres goles y repartió cinco asistencias. Su peso dentro del equipo le ha permitido incluso alternar como capitán, lo cual expresa sin miramientos su valor dentro de la Vecchia Signora.
A su lado se despliegan perfiles diversos: Folarin Balogun (AS Mónaco, 15 goles en 31 partidos), Ricardo Pepi (PSV, 12 goles en 29 partidos), Sergiño Dest (PSV, tres goles y seis asistencias), Johnny Cardoso (Atlético Madrid, dos goles en 22 partidos), Malik Tillman (Bayer Leverkusen, siete goles y cuatro asistencias) y Tim Weah (Olympique de Marsella, cuatro goles).
Excepto McKennie, ninguno garantiza ser indiscutible, pero todos suman experiencia en el máximo nivel.
En Canadá la fotografía es aún más contrastante: solo Alphonso Davies aparece en Champions, pero lo hace como figura en el Bayern Múnich. Desde la izquierda, en las últimas cuatro temporadas ha disputado 121 partidos repartiendo 14 asistencias y marcado en siete ocasiones. Además, cuenta ya con un título de Champions en su palmarés.
La paradoja canadiense es evidente: tiene al futbolista más influyente de la región, un ícono global, pero no tiene generación que lo acompañe. Jonathan David (65 goles en 108 partidos con Lille) jugará la Europa League; Tajon Buchanan quedó fuera de la lista del Inter; e Ismaël Koné probó suerte en Grecia sin llegar a la máxima competición.
El talento mexicano, fuera
El caso mexicano es más delicado. En la Champions solo figuran Rodrigo Huescas (Copenhague) y Alex Padilla (Athletic Club), dos nombres jóvenes y discretos. Mientras tanto, las figuras consolidadas del Tricolor se mueven lejos de la élite continental: Santiago Giménez (22 goles en 38 partidos el año anterior con el Feyenoord y el AC Milan), Raúl Jiménez (102 goles en Premier y Europa), Hirving Lozano (más de 80 goles en Europa), y Edson Álvarez (West Ham, 10 goles y siete asistencias la última temporada) se quedarán fuera de la vitrina europea más importante. México exporta poco y sus futbolistas ya no pisan con fuerza los escenarios más altos.
La historia es recurrente: el talento mexicano es caro porque en casa ganan muy bien y los grandes clubes prefieren mantener su mirada hacia canteras probadas como son Argentina, Brasil, Colombia e incluso Uruguay, donde el precio del futbolista es mucho menor, así como la edad en la cual están listos para la máxima competencia.
Estados Unidos parece estar en esa idea. Sus futbolistas jóvenes están dispuestos a salir sin muchas trabas. Si bien el futbol ha ganado buen espacio entre las preferencias de los aficionados, aún están muy lejos de ser competencia para deportes enraizados en su cultura como el beisbol (MLB), la NFL o la NBA, donde se reparten los grandes contratos.
Concacaf es otra cosa
El contraste con la Concacaf es brutal. México aún domina la región: levantó la Copa Oro 2025 tras vencer a Estados Unidos en Houston y ha conquistado 16 de las últimas 18 ediciones de la Liga de Campeones del área. Mientras tanto, Estados Unidos coloca jugadores en Champions como nunca antes, y Canadá se aferra al brillo individual de Davies.
Así, la Champions se vuelve un espejo incómodo. En Europa, Estados Unidos tiene la cantidad, Canadá tiene un estandarte y México apenas susurra. En la región, México todavía manda. El Mundial 2026, compartido por los tres, decidirá qué pesa más: la vitrina europea o la hegemonía continental.
Futbolistas estadounidenses en la Champions League 2025–26
Jugador
Club
Posición
Estatus
Malik Tillman
Bayer Leverkusen
Mediocampista
Cuenta con minutos
Johnny Cardoso
Atlético de Madrid
Mediocampista
Titular ocasional
Weston McKennie
Juventus
Mediocampista
Titular
Tim Weah
O. de Marsella
Extremo
Tendrá minutos
Folarin Balogun
AS Mónaco
Delantero
Tendrá minutos
Ricardo Pepi
PSV Eindhoven
Delantero
Tendrá minutos
Sergiño Dest
PSV Eindhoven
Lateral derecho
Titular
Futbolistas mexicanos en la Champions League 2025–26
Jugador
Club
Posición
Estatus
Rodrigo Huestas
FC Copenhague
Lateral derecho
Titular
Alex Padilla
Athletic Club
Portero
Suplente
Futbolistas canadienses en la Champions League 2025–26
Jugador
Club
Posición
Estatus
Alphonso Davies
Bayern Múnich
Lateral-volante
Titular