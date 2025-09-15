El Centenario de la Liga Mexicana de Beisbol tiene bicampeón: Diablos Rojos
Nadie puede con los Diablos Rojos del México
El equipo más laureado de la pelota veraniega acaba de consumar el cuarto bicampeonato de su historia, después de vencer en cuatro juegos —7-3 este domingo— a los Charros de Jalisco en la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Beisbol en el marco de su Centenario.
Una victoria redonda, incontestable, que reafirma a los capitalinos como la dinastía más poderosa del beisbol de verano; una victoria que se sostuvo con la brillante apertura de Efraín Contreras —que lanzó 4.2 entradas en las que solo permitió dos imparables y otorgó 6 ponches— y en el respaldo inmediato de la ofensiva escarlata, que castigó sin clemencia al abridor jalisciense Eduardo Vera con cinco carreras en apenas las dos primeras entradas. Un jonrón de José Marmolejos en la quinta entrada agregó dos rayitas al marcador.
Al frente del equipo estuvo Lorenzo Bundy, quien conoce en carne propia lo que significa el bicampeonato. En 1987 y 1988, cuando defendía la primera base con guante zurdo y madero poderoso, fue protagonista de aquella gesta inolvidable. Hoy, casi cuatro décadas más tarde, repite la hazaña desde la línea de cal, convertido en estratega.
Los Diablos construyeron su reinado con una mentalidad de “humildad” en el plato: sin buscar siempre el estruendo del cuadrangular, sino la eficacia del contacto constante. Así lo prueban los números de sus dos últimas series —Serie de Campeonato y Serie del Rey—: 21 de las 61 carreras que anotaron los capitalinos llegaron gracias a sencillos.
Los Charros, por su parte, se marcharon en deuda con la expectación que despertaba su presencia: el equipo llegaba a la Serie del Rey después de 54 años. Los flamantes campeones de la pelota invernal apenas consiguieron colocarse en ventaja en el marcador una sola vez en toda la serie, síntoma inequívoco de una ofensiva desdibujada y de un pitcheo que jamás logró contener el oleaje escarlata.
Así se consumó una final deslucida para el escenario que la albergaba: el Centenario de la Liga Mexicana de Beisbol. La efeméride exigía un duelo épico, de fuerzas parejas y dramatismo sostenido, pero terminó inclinada con una claridad inclemente hacia los Diablos Rojos del México.
El Centenario se merecía más