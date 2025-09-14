Luka Modric se estrena como goleador y da el triunfo al AC Milan
Con dificultades y en el debut de Adrien Rabiot, el AC Milan ganó 1-0 gracias al primer gol en Italia del mediocampista croata de 40 años y Balón de Oro 2018, Luka Modric. Santiago Giménez jugó de inicio y fue sustituido al minuto 84, en una actuación sin nada para recordar más allá de la victoria en el campo de San Siro.
El partido tardó en despejarse, pero Modric anotó el único gol a la hora de juego, con un remate con el pie derecho tras recibir un centro del belga Alexis Saelemaekers. Fue su primer gol con la camiseta del Milan, que permite al club lombardo escalar al quinto lugar.
"Fue fácil marcar. Espero que la próxima vez alguien no me recuerde mi edad nunca más...", bromeó Modric a DAZN. "Fue una gran jugada, Ale me dio un gran pase y fue fácil marcar. Fue más el pase que mi gol", añadió."Creo que luchamos como equipo. Partido a partido ganaremos más confianza y estoy seguro de que mejoraremos aún más", concluyó el mito croata.
En San Siro, los internacionales franceses Adrien Rabiot y Mike Maignan tuvieron diferente suerte: el primero tuvo una actuación sólida en su primera titularidad, mientras que el segundo tuvo que abandonar el campo en el minuto 52 por una lesión en la pantorrilla derecha.
Otro francés, Christopher Nkunku, fichado desde el Chelsea al final del mercado de fichajes, también tuvo sus primeros minutos con el Milan, provocando un penal en una de sus primeras intervenciones que fue finalmente anulado por VAR, enfureciendo al entrenador Massimiliano Allegri, quien fue expulsado.
Gol de Gio Simeone y resultados destacados:
El Atalanta, entrenado por Ivan Juric, venció 4-1 al Lecce, con goles de Giorgio Scalvini, Charles De Ketelaere y Nicola Zalewski, mientras que Konan N'Dri marcó el gol de honor para Lecce. La Roma perdió 0-1 en casa ante el Torino, con gol del argentino Giovanni Simeone, y el Lazio cayó 1-0 en el campo del Sassuolo. Buen resultado para el Udinese, que sube al tercer lugar tras su triunfo 1-0 en Pisa.
En el cierre de la tercera jornada de la Serie A, se disputarán dos encuentros el lunes: Hellas Verona-Cremonese y Como-Génova.