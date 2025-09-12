El sello Canelo, más allá de un golpe
¿Existe un golpe Canelo, como sello de la casa? No, no hay tal. Pero, contrario a la primera impresión, la ausencia de un puñetazo patentado por el pugilista tapatío es en realidad una virtud: Canelo Álvarez no es un peleador monótono, es un atleta con un arsenal variado que lo hace peligroso en cualquier momento.
El mexicano llega a su próximo combate con una carga de escepticismo entre sus detractores, pero también con una innegable virtud: técnica sólida, poder concentrado y recursos múltiples que le permiten resolver combates con distintos registros. Su fortaleza radica en la capacidad de alternar rectos, ganchos volados y combinaciones precisasque llevan toda su fuerza.
“Cuando Canelo golpea al hígado o al estómago, baja naturalmente la guardia, lo cual lo expone, pero también es muy efectivo. Sabe alternar entre castigar al cuerpo y a la cabeza”, explica Eduardo Camarena, analista del boxeo mexicano. Esta habilidad le permite adaptarse a diferentes estilos y no depender de un solo recurso ofensivo.
Dentro de ese abanico, cualquier rival debe llegar con una consigna de supervivencia: evitar la derecha volada del pelirrojo. Ese golpe puede ser letal, un tráiler a toda velocidad capaz de sacudir la masa cerebral del oponente. Es justo el volado, además del impacto recto, el golpe con el que el mexicano ha sellado más triunfos.
El sábado, Terence Crawford será el siguiente rival. Un peleador técnicamente pulcro, con físico estilizado y una pegada respetable. El estadounidense (41-0, 31 KO) llega al combate de su vida, subiendo tres divisiones de peso para aspirar a dos objetivos: vencer al campeón mundial y llevarse una bolsa cercana a los 10 millones de dólares.
El periodista Eric Raskin, en su artículo “What the heck is Canelo Alvarez’s greatest win?” (BoxingScene, 4 de septiembre 2025), recuerda que incluso la tercera pelea contra Gennady Golovkin fue “una actuación plana y sin inspiración, ganando apenas por dos puntos contra un oponente ya al borde del retiro”. Ese señalamiento revive la crítica: Canelo carece de una victoria indiscutible frente a un rival en su prime.
Aun así, Álvarez conserva un repertorio amplio y efectivo. Sus rectos y ganchos volados son herramientas que definen combates, mientras su movilidad y lectura del ring le permiten castigar de forma constante al cuerpo y a la cabeza. Esa capacidad de adaptación es, quizá, su mayor sello.
Frente a Crawford, el peso y la experiencia favorecen al mexicano, pero el estadounidense podría equilibrar con defensa, timing y repertorio táctico. “Por estilo, lo veo con elementos de Tommy Hearns y Leonard… esa técnica podría equilibrar la pelea”, advierte Camarena.
La pelea representa también una oportunidad de reivindicación para Canelo. Tras algunas actuaciones irregulares, un triunfo contundente frente a Crawford demostraría que sigue siendo capaz de resolver combates con técnica y poder, incluso sin un golpe patentado.