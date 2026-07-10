El trono de Wimbledon aguarda por Sinner y Zverev, que se enfrentarán en una final histórica
El césped sagrado del All England Club se prepara para acoger un desenlace inmejorable. Este domingo, la final masculina de Wimbledon será un choque de titanes: De un lado de la red, el vigente campeón y número uno indiscutido del planeta, el italiano Jannik Sinner.
Del otro, el alemán Alexander Zverev, un guerrero que aterriza en la catedral del tenis impulsado por su reciente triunfo en la arcilla de Roland Garros.
La travesía de Sinner hacia su segunda final consecutiva en Londres quedó enmarcada por una actuación verdaderamente autoritaria ante una leyenda viva.
En las semifinales del viernes, el prodigio italiano despachó a Novak Djokovic con un solvente y categórico triple 6-4. A sus 39 años, el serbio saltó a la pista central con la ambición intacta, en busca de la hazaña histórica de igualar los ocho títulos del suizo Roger Federer.
Ese anhelo se desvaneció ante la implacable precisión del joven de 24 años. Sinner dictó el ritmo del encuentro con un aplomo glacial. Registró un apabullante 82% de puntos ganados con su primer servicio y acumuló 45 tiros ganadores frente a escasos 12 errores no forzados.
Se mostró inquebrantable, neutralizó las cinco bolas de quiebre en su contra y reafirmó su estatus como el tirano absoluto de la superficie verde con devoluciones profundas que registraron picos de 132 km/h, cifras letales que arrinconaron al balcánico en el fondo del escenario.
Por su parte, la ruta de Alexander Zverev en esta quincena londinense ha sido una auténtica revelación, casi un acto de redención.
El teutón, actual número tres del circuito ATP, superó en su respectiva semifinal al británico Arthur Féry por parciales de 7-6 (7/0), 6-2 y 6-4.
El duelo tuvo matices épicos, propiciados en gran medida por un contexto inusual. Féry, modesto número 114 del mundo, disputó el encuentro arropado por el clamor ensordecedor de su público tras recibir una codiciada invitación.
El joven, nacido en las afueras de París y criado en Londres, protagonizó un cuento de hadas. Se erigió como el cuarto tenista masculino en la historia capaz de alcanzar las semifinales de un Grand Slam bajo esta condición, un hito que lo colocó junto a nombres míticos como Jimmy Connors en el US Open de 1991, Henri Leconte en el Roland Garros de 1992 y el inmenso Goran Ivanišević.
Pese a la manifiesta hostilidad de la grada, Zverev mantuvo una compostura inalterable. El alemán cimentó su victoria sobre un rendimiento balístico formidable.
Logró 22 saques directos y mantuvo una velocidad punta de 218 km/h en sus primeros envíos. Con este avance inexorable, destruyó su propia barrera psicológica en Wimbledon, un feudo donde nunca había superado los octavos de final. Su dominio actual es abrumador, pues ha concedido escuetamente dos parciales en la competición y capitaliza a su favor el 76% de los intercambios superiores a cinco impactos.
El domingo, Zverev saltará a la pista con la oportunidad de abrazar la inmortalidad deportiva. De coronarse campeón, se convertiría en el decimocuarto jugador en la extensa historia del tenis capaz de conquistar Roland Garros y Wimbledon en una misma temporada.
Además, cortaría una sequía nacional de más de tres décadas para devolver el trofeo dorado a Alemania en el cuadro masculino, un logro inédito desde la victoria de Michael Stich en 1991, un hito que en la rama femenina alcanzó Angelique Kerber por última vez en 2018.
Independientemente del marcador final, el teutón desplazará al español Carlos Alcaraz, actual baja por lesión, del segundo escalón del ranking mundial a partir del próximo lunes.
El historial de enfrentamientos entre Sinner y Zverev añade una dosis extra de tensión a este choque. Sus duelos previos han conformado una rivalidad intensa, marcada por un desgaste físico extremo y batallas tácticas formidables.
Históricamente, el estilo de Zverev, cimentado en un primer servicio devastador y un revés cruzado letal, representó un enigma indescifrable para Sinner durante los primeros compases de su carrera en la élite.
No obstante, el Jannik Sinner de hoy es un competidor transfigurado. El número uno del mundo posee una lectura de juego asombrosa, una derecha punzante y una velocidad de pelota capaz de asfixiar a cualquier adversario desde el fondo de la pista. Su capacidad instintiva para restar saques potentes será la llave maestra para neutralizar las armas del gigante teutón.
La mesa está servida para presenciar un partido memorable. La férrea solidez de Jannik chocará de frente contra el ímpetu arrollador de Sascha.
Y mientras, el trofeo aguarda pacientemente a su legítimo dueño.