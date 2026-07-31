¿Empieza la crisis del fútbol árabe? Al-Nassr de Cristiano Ronaldo está endeudado
Al-Nassr y Cristiano Ronaldo por fin fueron campeones de la Saudi Pro League en 2026, pero a un costo. El equipo está en una crisis que amenaza la estabilidad de la institución.
En diciembre de 2022, el Al-Nassr rompía el mercado con la contratación del portugués en búsqueda de comandar su nuevo proyecto deportivo. Llegó gratis al estar como agente libre, aunque con un acuerdo de 208.4 millones de euros anuales como salario.
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De inicio, esto representó para el Al-Nassr un impulso mediático que no se trasladó a los resultados. Y es que tardó hasta tres años y medio en poder alzar su primera liga con el lusitano en el equipo. Además de que, para lograrlo, la directiva multiplicó sus inversiones, gastando hasta 425.22 millones de dólares en fichajes durante dicho lapso, solo por levantar ese título.
Pero este modelo a base de "billetazos" llegó a su punto máximo. Y es que, para esta campaña 2026-27, el medio saudí Arriyadiyah ha reportado que los gastos del equipo han rebasado los ingresos del club, generando una deuda de 185.87 millones de euros.
Cuánto gastó el Al-Nassr en fichajes por temporada?
- 2022-23: 10.39 millones de euros
- 2023-24: 164.01 millones de euros
- 2024-25: 140.35 millones de euros
- 2025-26: 110.47 millones de euros
- 2026-27: 0 millones (de momento)
A esto hay que añadir que la plantilla actual tiene un salario anual de 366.03 millones de euros, según datos de AiScore.
Al-Nassr no podrá fichar hasta subsanar sus finanzas
Por ahora, el Fondo de Inversión Pública (PIF), el cual es dueño del club, ha optado por aplicar restricciones a la directiva. En primer lugar, no podrán realizar contrataciones hasta que se estabilicen sus finanzas.
Y es que, incluso, esta fue una de las razones por las que el equipo ni siquiera pudo concretar el fichaje de Samú Costa, del Mallorca, cuya carta de 15 millones de dólares ya no podía darse el lujo de pagar.
Ya hubo un primer aviso de crisis; este es el segundo
El endeudamiento del Al-Nassr no es un caso aislado, sino el reflejo de una fragilidad de este modelo basado en los altos presupuestos y la falta de ingresos reales. Y es que, en diciembre de 2025, se reportó la crisis de otro club, el Al-Shabab. Esta escuadra también buscó sumar estrellas con la contratación de Yannick Carrasco, pero a la mitad de la campaña tuvo problemas con el pago a sus jugadores, lo que se reflejó en el plano deportivo, donde salvaron la permanencia por apenas 6 puntos.
Además, otro aspecto a considerar es que el PIF no solo es dueño del Al-Nassr, sino también de otros dos clubes en los que también ha gastado sumas exorbitantes en los mercados de transferencias. Uno de ellos es el Al-Ahli, donde ha desembolsado 451.79 millones de euros en solo cuatro años, mientras que el otro es el Al-Ittihad, cuyo gasto asciende a 397.18 millones, solo en fichajes en el mismo periodo.
Previamente, también era propietario del Al-Hilal, antes de vender el 70 % de sus acciones al capital privado de Kingdom Holding Company, una solución que puede convertirse en el siguiente destino del Al-Nassr.
Así pasó en la Superliga China
Esta situación recuerda a lo ocurrido hace unos años en China. En su momento, los clubes inflaron el mercado con sueldos millonarios para atraer a grandes figuras de Europa, respaldados por el apoyo del gobierno y empresas inmobiliarias. Sin embargo, el proyecto carecía de una base financiera sólida y dependía totalmente del dinero que les era inyectado.
Cuando la economía privada se desaceleró y el gobierno endureció las reglas presupuestarias, la burbuja estalló. Los equipos se quedaron sin posibilidad de mantener sus plantillas, provocando el abandono de los futbolistas extranjeros y la quiebra de hasta 24 clubes, incluidos nombres históricos como el Guangzhou, máximo ganador de la liga china con 8 títulos y dos veces campeón de la AFC.