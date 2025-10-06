Escapan del Everest: cientos de excursionistas logran ponerse a salvo
Beijing.
Cientos de excursionistas varados por una ventisca en la cara oriental del Everest, en el Tíbet, fueron puestos a salvo por los equipos de rescate, informaron medios estatales chinos, mientras nevadas y lluvias inusualmente intensas azotaban el Himalaya.
Hasta el domingo, 350 excursionistas habían llegado a la localidad de Qudang, mientras que se había establecido contacto con más de 200 restantes, según reportó la CCTV.
Los visitantes del valle de Karma, que conduce a la cara oriental Kangshung del Everest, acudieron por centenares aprovechando los ocho días de vacaciones del Día Nacional en China.
“Hacía mucho frío y humedad en las montañas, y la hipotermia era un riesgo real”, relató Chen Geshuang, integrante de un equipo de trekking de 18 personas que llegó hasta Qudang. “El tiempo de este año no es normal. El guía dijo que nunca se había encontrado con un clima así en octubre. Y ocurrió de repente”, añadió Chen en declaraciones a Reuters.
Las nevadas en el valle, ubicado a una altitud promedio de 4.200 metros, comenzaron el viernes por la noche y persistieron durante todo el sábado. Los excursionistas restantes serán guiados por etapas hacia Qudang con la asistencia de los equipos de rescate organizados por el Gobierno local, informó la CCTV.
El grupo de Chen logró descender de las montañas el domingo, tras pasar una angustiosa noche de fuertes nevadas acompañadas de truenos y relámpagos. “De vuelta en el pueblo, comimos y por fin entramos en calor”, recordó Chen, quien aceptó entre lágrimas el té dulce y la hospitalidad de los aldeanos.
Según Jimu News, cerca de 1.000 personas llegaron a estar atrapadas en la zona, por lo que cientos de aldeanos locales y brigadas de rescate se desplegaron para retirar la nieve que bloqueaba los accesos.
La cara norte del Everest, gracias a su fácil acceso por carretera asfaltada, suele atraer a un gran número de turistas. Octubre es temporada alta, cuando los cielos suelen despejarse al final del monzón indio. (Reuters)