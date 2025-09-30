España contra el expresidente del Barcelona
El expresidente del Barça deberá declarar por comisiones ocultas y operaciones injustificadas.
El caso incluye fichajes como el de Malcom, la contratación de Neymar y el Espai Barça.
El expresidente de FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha sido acusado por la fiscalía española de abuso de funciones y administración desleal durante sus seis años al frente del club catalán.
Bartomeu, que ocupó el cargo de presidente del Barça desde 2014 a 2020, tendrá que declarar ante un juez por comisiones ocultas otorgadas sin consultar a su consejo de administración, especialmente en la transferencia del extremo brasileño de Bordeaux, Malcom, fichado en 2018 por más de 40 millones de euros (47 millones de dólares al cambio actual), pero también en la causa penal abierta por la contratación de Neymar y las obras del Espai Barça.
Según un documento judicial consultado por AFP, la fiscalía acusa así al expresidente blaugrana de “administración desleal” y de haber “causado un perjuicio” a su club “omitiendo los deberes de diligencia y lealtad” que implicaban su función.
La fiscalía explica que se interesa en particular por diversas operaciones financieras “injustificadas”, por varios millones de euros.
En un comunicado transmitido a varios medios, los abogados de Bartomeu admiten que este último pudo “cometer errores”, pero denuncian los cuatro procedimientos “sin precedentes” que lo apuntan actualmente “sin pruebas” de que el expresidente barcelonista haya obtenido “un beneficio patrimonial” de ninguno de ellos. (AFP)