La evolución del balón: De tradición a tecnología en la Copa Mundial

Desde 1970, Adidas se encarga de diseñar los balones oficiales de la Copa Mundial, marcando una era de innovación después de cinco décadas.

Yarek Gayosso

Adidas fabrica los balones de futbol desde el Mundial de México 1970.
Adidas fabrica los balones de futbol desde el Mundial de México 1970. / FIFA.COM

A partir de 1970, la FIFA puso fin a la tradición de que los países anfitriones decidieran y suministraran los balones oficiales para la Copa Mundial, otorgando a Adidas la responsabilidad exclusiva de su diseño y fabricación.

Este cambio marcó un antes y un después en la historia del futbol, ya que fue en ese torneo cuando el mundo conoció el icónico diseño clásico de 20 hexágonos y 12 pentágonos en blanco y negro.

México 70: Telstar

El balón oficial del Mundial de 1970 en México.
El balón oficial del Mundial de 1970 en México. / Laurence Griffiths/Getty Images

El Telstar fue el primer balón de la Copa Mundial diseñado por Adidas, proveedor oficial de balones de la Copa del Mundo desde entonces. Curiosamente, el Telstar también fue el primer balón de la Copa Mundial de la FIFA en utilizar el icónico patrón blanco y negro de hexágonos y pentágonos.

Alemania 74: Telstar Durlast

El balón oficial del Mundial de 1974 en Alemania.
El balón oficial del Mundial de 1974 en Alemania. / FIFA.COM

Adidas proporcionó dos balones: uno blanco, el Chile Durlast, ideal para partidos con total visibilidad, y el naranja Apollo Durlast, que destacaba en la nieve. Sin embargo, solo se usó el Chile Durlast. Al contrario que en las dos ediciones anteriores, los partidos se jugaron con balones que llevaban inscritas la marca del fabricante, el nombre de la pelota y las palabras 'Official World Cup 1974'.

Argentina 1978: Tango Durlast

El balón oficial del Mundial de Argentina 1978.
El balón oficial del Mundial de Argentina 1978. / FIFA.COM

El nombre del balón rinde homenaje al baile, a menudo asociado con Argentina. El tango se originó en la zona del Río de la Plata.  El diseño del Tango incorporaba 20 tríadas que formaban 12 círculos alrededor de cada uno de los pentágonos negros.

España 1982: Tango España

El balón oficial del Mundial de España 1982.
El balón oficial del Mundial de España 1982. / FIFA.COM

Tango España incluyen mejoras significativas en la resistencia al agua. En este balón, se inyectó caucho en las costuras para evitar la entrada del agua. Tuvo versiones coloreadas en amarillo y naranja para condiciones de nieve y otras para iluminación artificial.

México 1986: Azteca

El balón oficial del Mundial de México 1986.
El balón oficial del Mundial de México 1986. / FIFA.COM

El Azteca fue el primer balón de la Copa Mundial sin cuero. Los materiales innovadores también permitieron que el Azteca recuperara su forma original mejor que los balones anteriores, incluso expuesto a presiones y fuerzas extremas.  Fue el primero en tener referencias culturales del país con templos y murales aztecas.

Italia 1990: Etrusco Unico

El balón oficial del Mundial de Italia 90.
El balón oficial del Mundial de Italia 90. / FIFA.COM

Este fue el primer balón en contar con una colección de ropa y calzado. También fue el primer balón del Mundial con una capa interna de espuma que repelía el agua. Cada uno de los triángulos curvados del balón estaba adornado con las cabezas de tres leones, todos ellos con la boca abierta.

Estados Unidos 1994: Questra

El balón oficial del Mundial de Estados Unidos 94.
El balón oficial del Mundial de Estados Unidos 94. / FIFA.COM

El Questra representa la búsqueda de las estrellas que coincidía con el aniversario 25 de la misión Apolo11. También incorporaba elementos visuales temáticos específicos para las tríadas como escenas espaciales que decoraban.

Francia 1998: Tricolore

El balón oficial del Mundial de Francia 1998.
El balón oficial del Mundial de Francia 1998. / FIFA.COM

Tricolore fue el primer balón mundialista que se alejó del blanco y negro. La paleta del Tricolore coincide con la de la bandera francesa: rojo, blanco y azul. Cada triángulo presentaba a su vez tres gallos, un símbolo nacional de Francia.

Corea/Japón 2002: Fevernova

El balón oficial del Mundial Corea-Japón 2002.
El balón oficial del Mundial Corea-Japón 2002. / FIFA.COM

Las grandes formas triangulares doradas, verdes y rojas presentan un par de referencias a las culturas japonesa y coreana. El nombre de este balón, cosido a mano, procedía de la combinación de las palabras 'fever' (fiebre) y 'supernova'.

Alemania 2006: Teamgeist

El balón oficial del Mundial de Alemania 2006.
El balón oficial del Mundial de Alemania 2006. / FIFA.COM

Este balón marcó el inicio de la tendencia de una versión especial para la Final. El blanco y el negro del Teamgeist representaban los colores tradicionales de la selección alemana, anfitriona del torneo, mientras que las líneas doradas añadían una conexión visual con el trofeo de la Copa Mundial.

Sudáfrica 2010: Jabulani

El balón oficial del Mundial de Sudáfrica 2010.
El balón oficial del Mundial de Sudáfrica 2010. / FIFA.COM

Jabulani significa "celebrar" en zulú al ser la primera Copa Mundial celebrada en el continente africano, hubo muchos motivos para celebrar. El balón oficial de la Final fue una edición especial en colores dorados llamado Jo’bulani, en homenaje Johannesburgo.

Brasil 2014: Brazuca

El balón oficial del Mundial de Brasil 2014.
El balón oficial del Mundial de Brasil 2014. / FIFA.COM

El Brazuca fue el primer balón del Mundial en tener su propia cuenta de Twitter con 2.76 millones de seguidores. El Brazuca se sometió al proceso de ensayo más riguroso de todos los balones mundialistas: más de 600 futbolistas profesionales, 30 equipos de científicos y los ensayos obligatorios en laboratorios lo pusieron a prueba.

Rusia 2018: Telstar 18

El balón oficial del Mundial de Rusia 2018.
El balón oficial del Mundial de Rusia 2018. / FIFA.COM

El diseño del Telstar 18 rinde homenaje al balón original de la Copa Mundial de 1970. El elemento futurista fue el chip NFC (comunicación de campo cercano) integrado, que permitía a los aficionados interactuar con la pelota a través de sus teléfonos móviles.

Catar 2022: Al Rihla

El balón oficial del Mundial de Qatar 2022.
El balón oficial del Mundial de Qatar 2022. / FIFA.COM

Sus colores se inspiraron en la bandera, la arquitectura, los barcos emblemáticos y la vibrante cultura de Qatar. Su tecnología integrada ayudó en gran medida a que las decisiones arbitrales se tomaran con más rapidez y acierto durante el torneo.

México, Estados Unidos y Canadá 2026: Trionda

El balón oficial del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.
El balón oficial del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. / Adidas

Trionda rinde homenaje a los tres países anfitriones con el diseño rojo, verde y azul de la pelota. Su tecnología permite por primera vez decisiones de arbitraje más rápidas en el juego y más información sobre el juego que nunca.

Yarek Gayosso
YAREK GAYOSSO

Periodista en Sports Illustrated México, con 13 años de experiencia cubriendo eventos de gran magnitud como los Juegos Olímpicos de París 2024.

