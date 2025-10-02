La evolución del balón: De tradición a tecnología en la Copa Mundial
A partir de 1970, la FIFA puso fin a la tradición de que los países anfitriones decidieran y suministraran los balones oficiales para la Copa Mundial, otorgando a Adidas la responsabilidad exclusiva de su diseño y fabricación.
Este cambio marcó un antes y un después en la historia del futbol, ya que fue en ese torneo cuando el mundo conoció el icónico diseño clásico de 20 hexágonos y 12 pentágonos en blanco y negro.
México 70: Telstar
El Telstar fue el primer balón de la Copa Mundial diseñado por Adidas, proveedor oficial de balones de la Copa del Mundo desde entonces. Curiosamente, el Telstar también fue el primer balón de la Copa Mundial de la FIFA en utilizar el icónico patrón blanco y negro de hexágonos y pentágonos.
Alemania 74: Telstar Durlast
Adidas proporcionó dos balones: uno blanco, el Chile Durlast, ideal para partidos con total visibilidad, y el naranja Apollo Durlast, que destacaba en la nieve. Sin embargo, solo se usó el Chile Durlast. Al contrario que en las dos ediciones anteriores, los partidos se jugaron con balones que llevaban inscritas la marca del fabricante, el nombre de la pelota y las palabras 'Official World Cup 1974'.
Argentina 1978: Tango Durlast
El nombre del balón rinde homenaje al baile, a menudo asociado con Argentina. El tango se originó en la zona del Río de la Plata. El diseño del Tango incorporaba 20 tríadas que formaban 12 círculos alrededor de cada uno de los pentágonos negros.
España 1982: Tango España
Tango España incluyen mejoras significativas en la resistencia al agua. En este balón, se inyectó caucho en las costuras para evitar la entrada del agua. Tuvo versiones coloreadas en amarillo y naranja para condiciones de nieve y otras para iluminación artificial.
México 1986: Azteca
El Azteca fue el primer balón de la Copa Mundial sin cuero. Los materiales innovadores también permitieron que el Azteca recuperara su forma original mejor que los balones anteriores, incluso expuesto a presiones y fuerzas extremas. Fue el primero en tener referencias culturales del país con templos y murales aztecas.
Italia 1990: Etrusco Unico
Este fue el primer balón en contar con una colección de ropa y calzado. También fue el primer balón del Mundial con una capa interna de espuma que repelía el agua. Cada uno de los triángulos curvados del balón estaba adornado con las cabezas de tres leones, todos ellos con la boca abierta.
Estados Unidos 1994: Questra
El Questra representa la búsqueda de las estrellas que coincidía con el aniversario 25 de la misión Apolo11. También incorporaba elementos visuales temáticos específicos para las tríadas como escenas espaciales que decoraban.
Francia 1998: Tricolore
Tricolore fue el primer balón mundialista que se alejó del blanco y negro. La paleta del Tricolore coincide con la de la bandera francesa: rojo, blanco y azul. Cada triángulo presentaba a su vez tres gallos, un símbolo nacional de Francia.
Corea/Japón 2002: Fevernova
Las grandes formas triangulares doradas, verdes y rojas presentan un par de referencias a las culturas japonesa y coreana. El nombre de este balón, cosido a mano, procedía de la combinación de las palabras 'fever' (fiebre) y 'supernova'.
Alemania 2006: Teamgeist
Este balón marcó el inicio de la tendencia de una versión especial para la Final. El blanco y el negro del Teamgeist representaban los colores tradicionales de la selección alemana, anfitriona del torneo, mientras que las líneas doradas añadían una conexión visual con el trofeo de la Copa Mundial.
Sudáfrica 2010: Jabulani
Jabulani significa "celebrar" en zulú al ser la primera Copa Mundial celebrada en el continente africano, hubo muchos motivos para celebrar. El balón oficial de la Final fue una edición especial en colores dorados llamado Jo’bulani, en homenaje Johannesburgo.
Brasil 2014: Brazuca
El Brazuca fue el primer balón del Mundial en tener su propia cuenta de Twitter con 2.76 millones de seguidores. El Brazuca se sometió al proceso de ensayo más riguroso de todos los balones mundialistas: más de 600 futbolistas profesionales, 30 equipos de científicos y los ensayos obligatorios en laboratorios lo pusieron a prueba.
Rusia 2018: Telstar 18
El diseño del Telstar 18 rinde homenaje al balón original de la Copa Mundial de 1970. El elemento futurista fue el chip NFC (comunicación de campo cercano) integrado, que permitía a los aficionados interactuar con la pelota a través de sus teléfonos móviles.
Catar 2022: Al Rihla
Sus colores se inspiraron en la bandera, la arquitectura, los barcos emblemáticos y la vibrante cultura de Qatar. Su tecnología integrada ayudó en gran medida a que las decisiones arbitrales se tomaran con más rapidez y acierto durante el torneo.
México, Estados Unidos y Canadá 2026: Trionda
Trionda rinde homenaje a los tres países anfitriones con el diseño rojo, verde y azul de la pelota. Su tecnología permite por primera vez decisiones de arbitraje más rápidas en el juego y más información sobre el juego que nunca.