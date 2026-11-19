Faltó al trabajo para buscar a Isaac del Toro y terminó rodando 40 kilómetros con él
Hernán González decidió faltar al trabajo para salir a rodar por La Huasteca, en Santa Catarina, Nuevo León, con un objetivo poco común: encontrarse con Isaac del Toro. Su plan funcionó cuando vio al ciclista mexicano avanzar en sentido contrario y dio la vuelta para alcanzarlo. Lo que comenzó como una búsqueda terminó en una rodada de aproximadamente 40 kilómetros junto al corredor del UAE Team Emirates-XRG.
El aficionado compartió la experiencia en un video publicado en su cuenta de Instagram, @hernanr.cc, donde mostró cómo logró acercarse a Del Toro, quien entrenaba acompañado por otros ciclistas. González tuvo que acelerar para alcanzar al grupo y, una vez que consiguió ponerse a su lado, continuó el recorrido con ellos.
“No fui a trabajar para ver si me topaba al Torito rodando en la Huasteca y terminé echando cafecito con él”, escribió González en la publicación, que comenzó a circular en redes sociales y fue retomada por distintos medios.
Del Toro se encontraba en Nuevo León durante el receso de la temporada ciclista. En su visita también participó por tercer año consecutivo en la Sandoval 4000, una rodada que conecta Santiago, Nuevo León, con la sierra de Arteaga, en Coahuila.
La experiencia terminó en una cafetería, donde González pudo compartir otro momento con el ciclista mexicano. Antes de despedirse, le agradeció por permitirle acompañar al grupo durante el recorrido.
Así, una salida en bicicleta que comenzó con la esperanza de encontrarse con Del Toro terminó convirtiéndose en una experiencia poco habitual para el aficionado: pedalear junto a uno de los principales exponentes del ciclismo mexicano y compartir un café después del entrenamiento.
Redactor de Sports Illustrated México