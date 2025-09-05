Fantasy Football: del hobby al negocio
Dos historias con dos años de distancia, pero resultados abismales. Visiones y tiempos, intenciones versus anhelos; la academia y el negocio, reconocimiento y poder.
En 1960, en un aula de Harvard, William Gamson, profesor de sociología, creó un juego que parecía adelantarse a su tiempo: la explicación hoy se lee como algo muy común, de todos los días, pero entonces era novedad pura. Los estudiantes elegían jugadores de beisbol y calculaban sus puntajes con estadísticas reales. Era un experimento académico, un laboratorio de estrategia y análisis social. Nadie entonces lo vio como negocio.
Un par de años después, Wilfred Bill Winkenbach, ejecutivo de los Oakland Raiders —hoy en Las Vegas—, organizó un draft en el sótano de su casa con dos periodistas. Seleccionaron a George Blanda (1927‑2010), leyenda como mariscal de campo y pateador, y al histórico corredor Jim Brown (1936‑2023), y fundaron la Greater Oakland Professional Pigskin Prognosticators League (GOPPPL) —algo así como Liga de Predicción de Fútbol Americano Profesional de Oakland—, es decir, la primera liga Fantasy NFL.
A diferencia del académico Gamson, Winkenbach no sólo buscaba datos, sino diversión, comunidad, competencia y, eventualmente, dinero. Lo que comenzó como un pasatiempo social se transformó en un imperio que hoy mueve miles de millones de dólares y redefine la relación entre fanáticos y jugadores.
Por supuesto, la transformación inmediata no fue. El Fantasy Football tardó décadas en evolucionar de un juego artesanal a la aparentemente imparable industria digital de hoy.
En sus primeros años, los aficionados sumaban puntos a mano, revisaban estadísticas en los periódicos del lunes y debatían acaloradamente cada cálculo. Cada semana era un ritual que combinaba paciencia, atención al detalle y profundo conocimiento del deporte. Además, la inversión de horas para estar listo de cara a la siguiente jornada de juego era muy considerable.
Pero los tiempos ya estaban listos para comenzar a recibir las bondades de la tecnología. Con la llegada de Internet y las plataformas digitales, el Fantasy se volvió masivo. Los formatos modernos permitieron que los aficionados compitieran en tiempo real, desarrollaran estrategias más sofisticadas y siguieran a jugadores individuales, creando microhistorias semanales dentro de sus ligas. Entre estos formatos destacan tres:
- Redraft: ligas anuales donde cada temporada empieza desde cero.
- Dynasty: ligas de largo plazo con plantillas que se mantienen temporada tras temporada, premiando la planificación estratégica.
- Daily Fantasy Sports (DFS): competencias rápidas, con premios monetarios y la flexibilidad de participar sin comprometer toda la temporada.
Esta evolución tecnológica transformó al Fantasy en un hábito apasionante: permite a los aficionados convertirse en analistas, narradores y gerentes generales de su propio equipo virtual.
Dinero y mucho más
El Fantasy no solo generó dinero: transformó la forma en que los fanáticos viven la NFL. Hoy, plataformas como DraftKings, FanDuel y Draftea (México) aprovechan la pasión de los seguidores para crear universos de interacción, análisis y competencia.
En México, Draftea, apoyado por el músculo inversionista de iconos del deporte como los españoles Pau Gasol (exNBA), Iker Casillas (ExReal Madrid) y Travis Kelce (TE de Kansas City), ha obtenido considerables rendimientos en los últimos años.
Por su parte, la NFL, que por supuesto cuenta con su Liga Fantasy oficial, reconoce esta transformación como un motor de engagement, que aumenta el seguimiento de cada juego y jugador, no solo de los equipos favoritos. Así, el Fantasy se convirtió en un fenómeno que trasciende el marcador semanal, porque mientras hay temporada regular, prácticamente hay Fantasy todos los días.
Datos a considerar
La primera liga Fantasy NFL (GOPPPL) nace en 1962.
- El mercado global de Fantasy Sports fue valorado en $32.12 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance $58.5 mil millones para 2029 con una tasa de crecimiento del 14.5%, mientras que otras estimaciones proyectan $99.09 mil millones para 2032 con una tasa de crecimiento anual del 13.80% (Mordor Intelligence, Grand View Research, The Business Research Company).
- En Estados Unidos específicamente, el sector de servicios de Fantasy Sports alcanzó $10.3 mil millones de dólares en mayo de 2024, empleando a más de 100 mil trabajadores (Statista).
- La industria del Fantasy Football genera $6 mil millones más que los ingresos actuales estimados de la NFL, y representa 4.5 veces el valor actual del equipo más valioso de la NFL, los Dallas Cowboys (SkyQuest Technology).
- El futbol americano domina el mercado de Fantasy Sports en Estados Unidos, con la mayor participación, seguido por la NBA con 32%, MLB, NHL con 12%, y futbol con 11% (Fantasy Sports & Gaming Association, 2025).
- En Estados Unidos, el crecimiento se debe al reconocimiento de grandes torneos como NFL, NBA y MLB, que llevaron a alrededor de 60 millones de participantes en Fantasy Sports para 2022 (Allied Market Research).