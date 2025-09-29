Golf: Europa derrota a domicilio a Estados Unidos en la Ryder Cup
FARMINGDALE, EEUU – Europa conquistó la Ryder Cup 2025 tras vencer 15-13 a Estados Unidos en el histórico campo de Bethpage Black, en Nueva York. El triunfo llegó en un cierre dramático, con Tyrrell Hatton asegurando el medio punto definitivo frente a Collin Morikawa, luego de que Shane Lowry empatara su partido con Russell Henley para garantizar que el equipo europeo retuviera el trofeo.
Aunque Europa solo necesitaba 2,5 puntos en los 11 partidos individuales del domingo para asegurar la victoria, la jornada estuvo marcada por la tensión y la presión del público local, que apoyaba con fuerza a los estadounidenses. El equipo europeo tuvo que resistir hasta el penúltimo enfrentamiento, pero finalmente Hatton sentenció la contienda y selló la victoria.
Con este triunfo, Europa acumula 11 victorias en las últimas 15 ediciones de la Ryder Cup, consolidando su dominio en el evento bienal desde 1995. Para Hatton, el cierre fue intenso: “Ha sido uno de los días más duros que he vivido en un campo de golf. Era de esperar, son jugadores increíbles. Egoístamente, esperaba que no me tocara a mí. Estoy muy contento de que hayamos conseguido ganar”.
El inglés Luke Donald hizo historia como capitán al convertirse en el primero desde Tony Jacklin en los años 80 en ganar dos ediciones consecutivas de la Ryder Cup. Donald reconoció la intensidad del domingo: “Han debido ser las 12 horas más estresantes de mi vida. Sabíamos que serían duros, pero no pensábamos que lo serían tanto”.
El resultado reafirma la superioridad europea en la Ryder Cup, destacando no solo la calidad de sus jugadores sino también la estrategia y liderazgo de su capitán. Mientras Estados Unidos se queda con una sensación de frustración tras un intenso ataque en la última jornada, Europa celebra otro triunfo histórico en uno de los escenarios más desafiantes del golf mundial.