Golf, propósito y Gaby López en Los Cabos
Del 1 al 3 de octubre, se celebrará un exclusivo torneo de golf que reunirá a socios estratégicos y clientes corporativos en un formato de equipos con la golfista mexicana Gaby López como invitada estelar y quien compartirá campo con cada uno de los equipos participantes al realizar un tiro por grupo.
“Será muy emocionante porque podrán jugar con una jugadora con el nivel de Gaby en el más alto nivel mundial de la LPGA”, comentó Andrés Castañeda, vicepresidente Ejecutivo de Digital y Experiencia al Cliente de Aeroméxico, una de las compañías involucradas en el evento.
Gaby López destacó la importancia del deporte como herramienta de transformación personal y social, el papel fundamental de la salud mental en el alto rendimiento, durante la conferencia de prensa previa al torneo.
“La compañía de un psicólogo deportivo hace mi vida más fácil. A mí el deporte me ha cambiado la vida, y eso es lo que estamos incluyendo en este torneo: que más jóvenes y más adultos estén involucrados cada vez más en el deporte, porque es un espacio donde podemos descansar la mente del estrés y sacar la mejor versión que tenemos dentro”, expresó la golfista mexicana.
La golfista olímpica hizo un llamado a priorizar el bienestar emocional como base del éxito deportivo y personal.
“La salud mental es la base de todo y la toma de decisiones; de ahí parte a dónde quieres llegar. Tengo una psicóloga de vida personal y un psicólogo deportivo. A las niñas y niños les digo que hay que ser lo más honestas con nosotras mismas.”
Habló sobre la importancia de mantener su identidad más allá del deporte, y cómo sus vínculos personales la mantienen equilibrada.
“Una vez que llegas a la élite en el golf profesional se puede llegar a confundir el ser una mujer jugando un papel de golfista y no una golfista jugando un papel de mujer. Definitivamente lo principal es cuidar de la mujer primero. Esa es la razón por la que vivo en México: estar rodeada de mi familia, de mi esposo, de mi abuela y de la gente que realmente me construye como mujer es el puesto número uno.”
El torneo busca no solo ofrecer una experiencia única a los invitados sino también inspirar a través del deporte y sus valores, como la disciplina, la honestidad y el equilibrio emocional, pilares que Gaby López promueve tanto dentro como fuera del campo de golf.
La 17 del Torneo de Golf Aeroméxico se celebrará en Los Cabos y contará con la participación de los clientes corporativos de la aerolínea. El torneo tendrá una alianza con la fundación Freedom, que se dedica a combatir el abuso sexual infantil y con la fundación Zentro, que previene temas de salud mental.