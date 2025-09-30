Grandes Ligas: Detroit pega primero a Guardians
La apertura de Skubal eclipsa la remontada reciente de los Guardianes.
Nueva York, Estados Unidos
Con un récord personal de 14 ponches, Tarik Skubal guió el triunfo del martes de los Tigres de Detroit 2x1 ante los Guardianes de Cleveland en un emocionante inicio de los playoffs de las Grandes Ligas de beisbol.
Los Tigres tomaron así una ventaja de 1-0 en esta serie de comodines al mejor de tres partidos en el Progressive Field de Cleveland.
Los Guardianes tienen la ventaja de campo después de arrebatarle a Detroit el título divisional en la Liga Americana, con una de las mayores remontadas de la historia, pero de poco les sirvió ante la implacable apertura de Skubal.
El californiano, firme candidato a revalidar el premio Cy Young, frenó desde el montículo a la batería de cañoneros de Cleveland, comenzando por el dominicano José Ramírez, que además cometió un error fatal para los Guardianes en la última entrada.
El lanzador, de 28 años, dominó durante 7.2 entradas en las que ponchó a 14 rivales, fijando un nuevo récord personal e igualando el de cualquier abridor de los Tigres en postemporada.
Skubal terminó su trabajo tras conceder una carrera, tres hits y tres bases por bolas.
Los Tigres tendrán este miércoles su primera oportunidad de avanzar a la ronda divisional, donde esperan los temibles Marineros de Seattle.
En el siguiente juego de comodines del martes, los Cachorros recibían en Chicago a los Padres de San Diego.
El menú nocturno deparaba un clásico entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston, y un pulso entre los Dodgers de Los Ángeles, vigentes campeones, y los Rojos de Cincinnati. (AFP)