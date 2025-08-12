Historia de la Jornada 4 del Apertura 2025: Ángel Azuaje, el central de Pumas que eludió el beisbol
Sin el colombiano Álvaro Ángulo disponible, Pumas tuvo que echar mano del español Rubén Duarte como lateral izquierdo ante Necaxa. Esto significó, a su vez, que se abriera una plaza como central zurdo para Ángel Azuaje, un prometedor talento de origen venezolano con doble nacionalidad.
Hijo de Alexander Azuaje, periodista venezolano afincado en México y cronista oficial de los Toros de Tijuana de la Liga Mexicana de Beisbol, Ángel volvió a exhibirse como un central con un físico privilegiado para ganar duelos y una gran sensibilidad para romper en conducción.
Formado en las inferiores de Xolos de Tijuana desde la categoría Sub-15, Azuaje eludió el destino que su linaje familiar y contexto cultural le demandaban: consagrarse al beisbol.
“De chiquito me tocó jugar un rato, pero no, no, siempre fue el futbol. Siempre me gustó más, me divertía más al jugarlo, busqué ese camino y ahora estamos aquí gracias a Dios”, rememoró.
Con apenas 20 años, Ángel Azuaje se ha establecido en el primer equipo de Pumas desde que aprovechó aquella oportunidad de mostrarse el torneo anterior, ante la plaga de lesiones que afectó a Lisandro Magallán, Nathan Silva y al propio Rubén Duarte, los tres defensores centrales que se situaban por delante en la escalera jerárquica.
El domingo, mientras se alistaba para relatar un Algodoneros Unión Laguna-Toros de Tijuana en el Estadio Toros Mobil Park, Alexander Azuaje, sacando el pecho de orgullo, se dio tiempo para increpar vía redes sociales a la reportera de cancha de la transmisión oficial del Pumas-Necaxa, matizando que, contrario a lo que se decía en televisión, este no era el primer partido como titular del primogénito.
De hecho, el debut oficial de Ángel Azuaje en Liga MX con Pumas se dio el semestre pasado, en Tijuana, su ciudad de adopción y a tan solo 10 kilómetros de la cabina en la que su padre evangeliza a nuevos fanáticos que, a diferencia de él, sueñan con enfundarse en la camisola de los Toros.