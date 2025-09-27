Isaac del Toro, con serias posibilidades de medalla en el Mundial de Ruta: Raúl Alcalá
El exciclista de Grandes Vueltas y referente del ciclismo mexicano Raúl Alcalá, mira con optimismo el desempeño de Isaac del Toro en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta en Ruanda, donde ve al joven mexicano con serias posibilidades de hacer historia y subir al podio.
“Tiene muchas posibilidades por el tema de estar ganando carreras en Europa y por eso es favorito. Hizo una grandísima contrarreloj, estar en quinto lugar a escasos segundos del medallero eso también le da otro plus. Tiene posibilidades de entrar al podio, esperemos verlo con una medalla”, compartió en entrevista vía telefónica.
La exigente ruta en Kigali será un gran desafío ––especialmente en los tramos finales–– donde de acuerdo a Alcalá “es cuando un corredor entra en crisis”. Sin embargo, confía en la preparación física y mental del ciclista mexicano. “Eso depende de qué tan bien ande o cómo se sienta al final. Esas son las pequeñas dificultades que podría tener Isaac del Toro para estar dentro de los primeros tres en el podio”.
Aunque analiza las posibilidades del mexicano, advierte que no corre solo. En la línea de salida estarán figuras de talla mundial como Tadej Pogacar, a quien no se puede descartar. “Por la calidad que tiene y por ser dos carreras muy diferentes, por ser contrarreloj y otra por ser carrera en ruta, hay que estar leyendo la carrera y ver qué corredores se ven fuertes”.
Uno de los momentos clave de la competencia será el muro de Kigali, un recorrido que marcará una gran selección entre los favoritos. “Después de ahí se siguen dando vuelta al circuito”.
Isaac del Toro competirá por el podio con ciclistas de la talla de Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Egan Bernal, Juan Ayuso y Richard Carapaz.
El mejor resultado para un ciclista mexicano en la ruta élite varonil lo consiguió Raúl Alcalá, quien alcanzó el lugar 12 en 1989.