Tenis: Iva Jovic gana su primer título WTA en Guadalajara
En el Abierto de Guadalajara, la joven estadounidense Iva Jovic, de 17 años, ganó su primer título en la WTA al derrotar a la colombiana Emiliana Arango por 6-4, 6-3 en una hora y 35 minutos.
Jovic, la tenista más joven del Top-100 mundial (puesto 73), se impuso a Arango, 86 en el ranking, y logró su primer trofeo en un torneo WTA 500 que repartió un millón de dólares en premios. La estadounidense acumuló 10 horas y 45 minutos en cinco partidos durante la semana, disputando 13 sets y 126 juegos bajo condiciones de altitud y lluvia.
Por su parte, Emiliana Arango, afectada por un malestar gastrointestinal, perdió su segunda final del año tras haber sucumbido previamente en el WTA 500 de Mérida.
En la final de dobles, la rusa Irina Khromacheva y la estadounidense Nicole Melichar vencieron a la mexicana Giuliana Olmos y a la indonesia Aldila Sutjiadi por 6-3 y 6-4, cerrando así la jornada de campeones en Guadalajara.