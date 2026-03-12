Julio Pérez Cuapio busca impulsar al AR Monex Femenil rumbo al ciclismo profesional europeo
El exciclista mexicano de Grandes Vueltas Julio Pérez Cuapio aseguró que llega como director técnico del AR Monex Femenil para proyectar el talento nacional hacia el ciclismo profesional en Europa.
Los objetivos principales de Julio en este rol son buscar el éxito de las deportistas, fomentar su superación personal y lograr victorias tanto individuales como de equipo.
Sus labores incluyen acompañar a las ciclistas en entrenamientos y competencias, compartiendo conocimientos y experiencia. Específicamente, se enfocará en mejorar y fortalecer la condición y actividades de cada deportista, así como en trabajar la "valentía" que considera esencial.
"Es el puente para poder traer a las jóvenes mexicanas y poder acompañarles en ese proceso y si esto va bien, después sentirte parte de un logro de una ciclista en Europa".
"Es importante regresar a lo que más amo y formar parte de un nuevo proyecto".- Julio Pérez Cuapio, exciclista mexicano
El equipo tiene un calendario de competencias a corto y mediano plazo, incluyendo eventos nacionales e internacionales como una Copa de Naciones y competencias nacionales en Italia, seguidas de otras internacionales, todas programadas para que las ciclistas mexicanas puedan participar y ganar experiencia.
En cuanto al tipo de ciclista que busca desarrollar, Julio enfatiza que no se enfoca en un perfil específico sino en mejorar las cualidades de cada deportista, ya sea una sprinter, una contrarrelojista o una escaladora para ayudarlas a crecer y alcanzar el ciclismo profesional.
Destaca que las mexicanas poseen las capacidades y cualidades necesarias para el éxito en el ciclismo y que la clave para replicar estos proyectos radica en la voluntad y el apoyo.
"Cada deportista tiene sus cualidades y es bonita la satisfacción de poderlas llevar a un objetivo y acompañarlas en el ciclismo profesional. Hacerlas mejorar para que ellas también tengan sus propias satisfacciones".
Este proyecto busca ser un "puente" para que jóvenes ciclistas mexicanas puedan llegar al ciclismo profesional en Europa y su rol es acompañarlas en este proceso, aportando conocimientos y experiencias.