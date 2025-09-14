La maldición ha terminado: Seville hereda el trono de Bolt
Tokio, Japón
Desde hace años con la etiqueta de heredero de Usain Bolt en Jamaica, Oblique Seville puso fin a la maldición que lo persiguió en grandes campeonatos desde sus inicios y este domingo se proclamó campeón mundial de los 100 metros.
"Imagina: en mis primeros Juegos Olímpicos (2021) caí en semifinales. Al año siguiente en el Mundial fui cuarto. Y lo mismo un año después. El año pasado fui último en la final olímpica. Así que si gano en Tokio, será una locura", recordaba el velocista de 24 años hace apenas unas semanas.
Antes de convertirse en un habitual de las finales mundiales, Oblique Seville creció en St Thomas, al este de Kingston, donde desde niño mostró sus aptitudes para el atletismo. O incluso antes de nacer, según bromea su madre Juliet.
"Durante mi embarazo, se movía como si estuviera corriendo. Y de niño jamás estaba quieto", contó al The Jamaican Star.
El joven Oblique empezó a correr de manera natural y brilló desde el inicio en la Calabar High School, célebre fábrica de velocistas.
La pérdida de su padre en 2018 lo marcó profundamente. "Tengo que vivir sabiendo que mi mayor hincha no verá mis éxitos", confesó Seville, quien lleva una foto de él en la carcasa de su teléfono.
Frente a las críticas
En 2021 debutó en la escena internacional, clasificándose a los Juegos Olímpicos de Tokio con apenas 20 años y quedando cerca de la final.
El verdadero despegue llegó en 2022, cuarto lugar en el Mundial de Eugene. Un año después, otra amarga cuarta plaza en el Mundial de Budapest, con el mismo tiempo que los medallistas (9.88).
Su falta de podios internacionales le generó críticas. "He demostrado mi talento, solo me faltó fortuna. No es un problema mental", respondió.
La afición jamaicana esperaba un sucesor de Usain Bolt, que no veía un podio mundial masculino desde Londres 2017.
Aunque muy distinto físicamente a Bolt (1.70 m contra 1.95 m), Seville lo admira profundamente, hasta elegir al mismo entrenador, Glen Mills, y ser considerado por la madre de Bolt como “un segundo hijo”.
Bolt confiaba en él
El propio Usain Bolt siempre respaldó a Seville: "El esprint jamaicano ha sufrido mucho, pero Oblique lo ha mantenido vivo". El plusmarquista advierte: "El problema es que se lesiona mucho. Si consigue ser regular, todo irá bien".
Con su victoria en Tokio 2025, Oblique Seville rompe la maldición y confirma que el legado del Rayo tiene un nuevo heredero. (AFP)