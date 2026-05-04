SI Mexico

Lo Bueno, lo Malo y lo Feo de la ida de cuartos: América demuestra que todavía puede competir

Las Águilas rescataron un empate ante Pumas en la ida de los Cuartos del Clausura 2026, mientras Toluca dejó dudas a pesar de dominar el juego; Chivas evidenció su caída sin cinco seleccionados, en el arranque de la Liguilla MX.

Rodrigo Corona

Isaías Violante celebra el primer gol del América
Isaías Violante celebra el primer gol del América / Manuel Velasquez/Getty Images

Los partidos de ida de los cuartos de final del Clausura 2026 dejaron tres lecturas claras: América confirmó que todavía puede competir al empatar ante el líder Pumas; Toluca evidenció carencias en su intento de tricampeonato y Chivas mostró lo que pierde sin su base de seleccionados.

A continuación, Sports Illustrated México presenta lo Bueno, lo Malo y lo Feo del arranque de la Liguilla.

Lo Bueno: América revive

América encontró vida cuando parecía liquidado. Por primera vez en el torneo, mostró argumentos reales de equipo contendiente incluso en condiciones adversas: sin Israel Reyes en defensa y sin Brian Rodríguez en ataque, dos de sus mejores elementos.

Ante Pumas, líder de la fase regular, llegó como el desfavorecido. Octavo lugar, último boleto a Liguilla y un semestre marcado por la irregularidad ofensiva.

El guion se cumplía: Pumas se puso 1-3 arriba y tomó control de la eliminatoria. Pero América no se cayó. Ajustó, adelantó líneas y convirtió la presión en volumen ofensivo. Ahí encontró el partido.

Los penales con los que concretó el empate no fueron casualidad, sino consecuencia de la insistencia. Henry Martín y Alejandro Zendejas firmaron el 3-3 que los revivió.

Ahora la serie es otra. Y en Liguilla, América tiene la historia a su favor: ocho series ganadas en 12 enfrentamientos ante Pumas.

Lo Malo: Toluca se queda corto en casa

El bicampeón dejó dudas en el momento más importante. La derrota 0-1 ante Pachuca en la ida exhibió un problema que puede definir la serie: sin sus extremos titulares, Toluca pierde profundidad.

La ausencia de Jesús Gallardo y Alexis Vega, claves en 12 de los 28 goles del equipo en fase regular, se resintió de inmediato. Toluca dominó la posesión (72.1%), pero sin peso real en el último tercio.

A eso se sumó la baja de Helinho, suspendido, lo que dejó sin variantes por banda. El equipo de Antonio Mohamed tuvo el balón, pero no la profundidad y el volumen ofensivo.

Si quiere mantenerse en la defensa del título, Toluca necesita reinventar su ataque. Hoy, no le alcanza con controlar el juego.

Lo Feo: Chivas sufre sin columna vertebral

La derrota 3-1 ante Tigres confirmó una realidad: sin cinco seleccionados, Chivas es otro equipo. La ausencia de Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y el goleador Armando González desarmó al Guadalajara que dominó la fase regular.

Sin su columna vertebral, perdió identidad y profundidad: un solo disparo a puerta y 42.4% de posesión. No hubo reacción.

Gabriel Milito tuvo que recurrir a jóvenes del Tapatío (Sebastián Liceaga, Ángel Chávez, Samir Inda, Leonardo Jiménez y Sergio Aguayo), además de Hugo Mata, de la sub-21, para completar la convocatoria,

El resultado es evidente: las Chivas que dominaron la fase regular e impusieron récord de puntos, no son las que hoy está en la cancha.

Published |Modified
Rodrigo Corona
RODRIGO CORONA

Reportero en Sports Illustrated México. Apasionado por contar historias del mundo deportivo.

Home/En Juego