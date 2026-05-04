Lo Bueno, lo Malo y lo Feo de la ida de cuartos: América demuestra que todavía puede competir
Los partidos de ida de los cuartos de final del Clausura 2026 dejaron tres lecturas claras: América confirmó que todavía puede competir al empatar ante el líder Pumas; Toluca evidenció carencias en su intento de tricampeonato y Chivas mostró lo que pierde sin su base de seleccionados.
A continuación, Sports Illustrated México presenta lo Bueno, lo Malo y lo Feo del arranque de la Liguilla.
Lo Bueno: América revive
América encontró vida cuando parecía liquidado. Por primera vez en el torneo, mostró argumentos reales de equipo contendiente incluso en condiciones adversas: sin Israel Reyes en defensa y sin Brian Rodríguez en ataque, dos de sus mejores elementos.
Ante Pumas, líder de la fase regular, llegó como el desfavorecido. Octavo lugar, último boleto a Liguilla y un semestre marcado por la irregularidad ofensiva.
El guion se cumplía: Pumas se puso 1-3 arriba y tomó control de la eliminatoria. Pero América no se cayó. Ajustó, adelantó líneas y convirtió la presión en volumen ofensivo. Ahí encontró el partido.
Los penales con los que concretó el empate no fueron casualidad, sino consecuencia de la insistencia. Henry Martín y Alejandro Zendejas firmaron el 3-3 que los revivió.
Ahora la serie es otra. Y en Liguilla, América tiene la historia a su favor: ocho series ganadas en 12 enfrentamientos ante Pumas.
Lo Malo: Toluca se queda corto en casa
El bicampeón dejó dudas en el momento más importante. La derrota 0-1 ante Pachuca en la ida exhibió un problema que puede definir la serie: sin sus extremos titulares, Toluca pierde profundidad.
La ausencia de Jesús Gallardo y Alexis Vega, claves en 12 de los 28 goles del equipo en fase regular, se resintió de inmediato. Toluca dominó la posesión (72.1%), pero sin peso real en el último tercio.
A eso se sumó la baja de Helinho, suspendido, lo que dejó sin variantes por banda. El equipo de Antonio Mohamed tuvo el balón, pero no la profundidad y el volumen ofensivo.
Si quiere mantenerse en la defensa del título, Toluca necesita reinventar su ataque. Hoy, no le alcanza con controlar el juego.
Lo Feo: Chivas sufre sin columna vertebral
La derrota 3-1 ante Tigres confirmó una realidad: sin cinco seleccionados, Chivas es otro equipo. La ausencia de Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y el goleador Armando González desarmó al Guadalajara que dominó la fase regular.
Sin su columna vertebral, perdió identidad y profundidad: un solo disparo a puerta y 42.4% de posesión. No hubo reacción.
Gabriel Milito tuvo que recurrir a jóvenes del Tapatío (Sebastián Liceaga, Ángel Chávez, Samir Inda, Leonardo Jiménez y Sergio Aguayo), además de Hugo Mata, de la sub-21, para completar la convocatoria,
El resultado es evidente: las Chivas que dominaron la fase regular e impusieron récord de puntos, no son las que hoy está en la cancha.