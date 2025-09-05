Messi dice adiós con el Monumental a sus pies
Buenos Aires, Argentina
Lionel Messi, ídolo argentino y campeón del mundo en Catar 2022, se despidió de las eliminatorias sudamericanascon un doblete que lideró la goleada de Argentina 3-0 a Venezuela en el estadio Monumental. Con esta victoria, Argentina ya asegura su lugar en el Mundial 2026, mientras que Venezuela buscará la repesca en la última fecha.
Messi (39' y 80') y Lautaro Martínez (75') anotaron los goles de la noche, en la que el capitán argentino recibió ovaciones, lágrimas y un show de luces junto a 80 mil aficionados. Sobre el encuentro, Messi dijo: "Me pasan muchas cosas por la cabeza. Hoy fue mi último partido jugando por los puntos. Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no muy buenas, pero ahora estoy viviendo muchas alegrías con Argentina, disfrutando partido tras partido."
El crack argentino añadió: "Poder terminar de esta manera, aquí, es lo que siempre soñé, poder festejar con mi gente. Ya tenía el cariño en Barcelona y tenerlo acá también en mi país, es hermoso."
Messi no estará en el último partido ante Ecuador, ya que Scaloni decidió darle descanso tras una reciente lesión: "Scaloni decidió que descanse, venga de una lesión y preferimos evitar ese viaje."
Respecto a su futuro en el Mundial 2026, Messi comentó: "Voy partido tras partido. Faltan nueve meses, que pasan rápido y a la vez es un montón. Terminaremos la temporada con Inter Miami, después tendré seis meses para ver cómo me voy sintiendo."
Desde horas antes, miles de aficionados llegaron al Monumental para ver quizá por última vez a Messi en Argentina, mostrando banderas con mensajes como "Gracias por todo, mi capitán". Con dos décadas en la selección nacional, Messi es el jugador con más presencias (193), máximo goleador (113) y máximo artillero en eliminatorias sudamericanas (35).
El último baile eliminatorio
Argentina dominó el encuentro con un 76% de posesión, mientras Messi lideraba las acciones: asistió, generó ocasiones y cerró la goleada con su doblete. La combinación de Messi, Julián Álvarez, Nico González, Lautaro Martínez y De Paul fue clave para el control absoluto sobre Venezuela, que pese a sus esfuerzos no pudo contener al campeón del mundo.
"Gracias por todo mi capitán", rezaban las banderas de los aficionados mientras el estadio Monumental explotaba con el grito de "dale campeón, dale campeón", marcando una noche histórica para Argentina y el futbolista más grande de su era, que cierra un capítulo inolvidable en las eliminatorias sudamericanas.