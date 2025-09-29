México empata a Brasil, Argentina se luce y España decepciona
Santiago, Chile
En el duelo estelar del domingo en el Estadio Nacional de Santiago, México y Brasil empataron 2-2 en su debut del Mundial Sub-20 2025, dentro del Grupo C.
México golpeó primero con un tanto de Alexei Domínguez (10'), quien aprovechó un rebote del portero Otávio tras un remate previo. Sin embargo, la Canarinha, dirigida por Ramon Menezes, dio vuelta al marcador con un gol desde la frontal de Coutinho (21') y otro de Luighi (76'), aprovechando un descuido defensivo. La joya mexicana Gilberto Mora, del Tijuana, encontró la cabeza de Diego Ochoa en un tiro de esquina para empatar el encuentro en el 86'.
El técnico mexicano Eduardo Arce valoró el rendimiento: “Nos deja muy buenas sensaciones, pero también tenemos que cuidar los detalles. Todo ese sentimiento y ese volumen de juego no sirve si no completamos las acciones que tenemos”.
Argentina domina sin apuros frente a Cuba
Con un doblete de Alejo Sarco, delantero del Bayer Leverkusen, Argentina debutó con victoria por 3-1 ante Cubaen el Estadio Elías Figueroa, región de Valparaíso. A pesar de jugar con un hombre menos desde el minuto 10 tras la expulsión de Santiago Fernández, la Albiceleste, seis veces campeona mundial Sub-20, dominó el encuentro.
Sarco anotó en los minutos 3 y 41, Karel Pérez descontó para Cuba en el 45+4, y Ian Subiabre, promesa de River Plate, cerró la cuenta en el 90'. Con el triunfo, Argentina lidera el Grupo D con tres puntos, igualada en unidades con Italia, pero con mejor diferencia de goles. Italia venció previamente 1-0 a Australia gracias a un penal de Mattia Mannini.
España decepciona frente a Marruecos
En el Grupo C, Marruecos sorprendió al vencer 2-0 a España, con Gessime Yassine como figura del encuentro. Yassine asistió a Yassir Zabiri en el 54' y anotó su propio gol en el 58'.
El técnico marroquí Mohamed Ouahbi destacó la actuación de su equipo: “España sabe a lo que juega, un juego de posición, pero hemos defendido muy bien. Estoy muy orgulloso”. Por su parte, el seleccionador español Francisco “Paco” Gallardo prefiere enfocarse en los próximos encuentros: “Quedan dos partidos por delante, obviamente difíciles como México y Brasil, pero también somos España”. (AFP)
Resultados del domingo – Mundial Sub-20 2025, Chile
Grupo C
- Marruecos 2-0 España
- Brasil 2-2 México
Grupo D
- Italia 1-0 Australia
- Argentina 3-1 Cuba