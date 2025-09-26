México Sub-20 llega a Chile con una generación forjada en Primera
El Mundial Sub-20 de Chile representa una nueva oportunidad para que México muestre la fuerza de su cantera. El equipo de Eduardo Arce aterriza en el torneo con una lista que combina futbolistas que ya tienen rodaje en Primera División y otros que todavía buscan consolidarse.
De los 21 seleccionados, 19 ya suman minutos en Primera División. Entre ellos aparecen nombres que despiertan ilusión en la afición por su calidad, carácter y proyección internacional. Enfrentarse a Brasil, España y Marruecos en la Fase de Grupos pondrá a prueba si esta generación tiene lo necesario para competir en la élite juvenil.
Obed Vargas llega con oficio de titular, pues su lectura de juego y presión tras pérdida elevan al medio campo. Junto a él, Iker Fimbres aporta pase vertical y control del tempo. Mientras, Yael Padilla rompe líneas desde segunda línea con olfato en el área. En el frente, Alexéi Domínguez ofrece movilidad y definición. En tanto, Hugo Camberos acelera transiciones y estira defensas. Detrás, Rodrigo Pachuca sostiene duelos aéreos y salida limpia; Everardo López suma fiabilidad y lectura táctica.
Atención especial para dos perfiles que cambian partidos: Gilberto Mora desborda con madurez pese a su edad y marca diferencias en último tercio; César Garza añade roce internacional y pausa en escenarios cerrados. En las áreas, Pablo Lara da seguridad bajo los tres palos y liderazgo en balón parado. Tahiel Jiménez ofrece potencia y diagonales profundas; Amaury Morales asegura toque corto y presión alta. Con este núcleo, México perfila un equipo que combina versatilidad táctica y personalidad para competir al máximo en Chile 2025.
La Selección Mexicana Sub-20 llega a Chile 2025 con una base sólida y la experiencia que otorgan los minutos en Primera División. De los 21 convocados, 19 han debutado en el máximo nivel, un dato que refleja la confianza de sus clubes en esta generación.
Con talento repartido en todas las líneas y figuras que prometen ser protagonistas, México afronta el Mundial con la misión de trascender y confirmar que el futuro del futbol nacional tiene nombres y apellidos listos para brillar en la élite.
Porteros
• Pablo Emiliano Lara Nevárez (Pumas, Liga MX) — 20 años, nacido el 29/06/2005 en México, altura 1.84 m, 13 convocatorias Sub-20, 24 con Selección — 630 min en primera división.
• Emmanuel Ochoa Rico (Cruz Azul, Liga MX) — 20 años, nacido el 05/05/2005 en México, altura 1.92 m, 13 convocatorias Sub-20, 23 con Selección — 0 min en primera división.
• Juan Sebastián Liceaga Hernández (Chivas, Liga MX) — 18 años, nacido el 11/04/2007 en México, altura 1.87 m, 2 convocatorias Sub-20, 10 con Selección — 0 min en primera división.
Defensas
• Diego Ochoa Berdejo (FC Juárez, Liga MX) — 20 años, nacido el 20/04/2005, altura 1.87 m, 11 convocatorias Sub-20, 19 con Selección — 230 min en primera división.
• Everardo López del Villar (Toluca, Liga MX) — 20 años, nacido el 23/03/2005, altura 1.80 m, 10 convocatorias Sub-20, 24 con Selección — 1273 min en primera división.
• José Rodrigo Pachuca Martínez (Puebla, Liga MX) — 20 años, nacido el 24/07/2005, altura 1.89 m, 11 convocatorias Sub-20, 13 con Selección — 1925 min en primera división.
• César Rodrigo Bustos Hernández (Monterrey, Liga MX) — 20 años, nacido el 27/08/2005, altura 1.76 m, 10 convocatorias Sub-20, 22 con Selección — 326 min en primera división.
• Karol Jaziel Velázquez Mendoza (Cruz Azul, Liga MX) — 20 años, nacido el 20/05/2005, altura 1.78 m, 3 convocatorias Sub-20, 5 con Selección — 90 min en primera división.
Mediocampistas
• Amaury Morales Rosas (Cruz Azul, Liga MX) — 19 años, nacido el 03/12/2005, altura 1.70 m, 11 convocatorias Sub-20, 12 con Selección — 767 min en primera división.
• César Garza Cantú (Dundee FC, Escocia) — 20 años, nacido el 01/07/2005, altura 1.73 m, 10 convocatorias Sub-20, 10 con Selección — 702 min en primera división.
• Iker Jareth Fimbres Ochoa (Monterrey, Liga MX) — 20 años, nacido el 02/06/2005, altura 1.75 m, 8 convocatorias Sub-20, 10 con Selección — 2164 min en primera división.
• Diego Alexander Sánchez Guevara (Tigres, Liga MX) — 20 años, nacido el 12/04/2005, altura 1.58 m, 9 convocatorias Sub-20, 9 con Selección — 256 min en primera división.
• Jonathan Yael Padilla Sandoval (Chivas, Liga MX) — 19 años, nacido el 19/12/2005, altura 1.75 m, 9 convocatorias Sub-20, 13 con Selección — 1690 min en primera división.
• Elías Enrique Montiel Ávalos (Pachuca, Liga MX) — 19 años, nacido el 07/10/2005, altura 1.76 m, 8 convocatorias Sub-20, 10 con Selección — 716 min en primera división.
• Gilberto Rafael Mora Zambrano (Tijuana, Liga MX) — 16 años, nacido el 14/10/2008, altura 1.68 m, 4 convocatorias Sub-20, 24 con Selección — 2065 min en primera división.
• Obed Vargas (Seattle Sounders, MLS, EUA) — 20 años, nacido el 05/08/2005, altura 1.76 m, 6 convocatorias Sub-20, 8 con Selección — 7067 min en primera división.
Delanteros
• Hugo Camberos Figueroa (Chivas, Liga MX) — 18 años, nacido el 21/01/2007, altura 1.68 m, 4 convocatorias Sub-20, 29 con Selección — 980 min en primera división.
• Alexéi Domínguez Figueroa (Pachuca, Liga MX) — 20 años, nacido el 03/01/2005, altura 1.71 m, 8 convocatorias Sub-20, 21 con Selección — 1500 min en primera división.
• Mateo Levy Mendaña (Cruz Azul, Liga MX) — 18 años, nacido el 22/10/2006, altura 1.78 m, 7 convocatorias Sub-20, 10 con Selección — 357 min en primera división.
• Oswaldo Michel Virgen Ureña (Toluca, Liga MX) — 20 años, nacido el 07/04/2005, altura 1.82 m, 5 convocatorias Sub-20, 5 con Selección — 104 min en primera división.
• Tahiel Adrián Jiménez Sánchez (Santos Laguna, Liga MX) — 19 años, nacido el 22/01/2006, altura 1.78 m, 7 convocatorias Sub-20, 12 con Selección — 925 min en primera división.