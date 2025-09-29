Milan, líder con un Santi apagado: derrota 2-1 al Nápoles en la Serie A
Milán, Italia
En la 5ª jornada de la Serie A 2025, el AC Milan se convirtió en el nuevo líder del campeonato tras imponerse 2-1 al Nápoles, que sufrió su primer tropiezo de la temporada. A pesar de quedarse con diez hombres, los rossoneri lograron mantener la ventaja gracias a una gran actuación de Christian Pulisic y el guardameta Mike Maignan.
Desde los primeros minutos, el Milan mostró su superioridad. Al minuto 3, Pulisic asistió a Alexis Saelemaekers, quien abrió el marcador. Posteriormente, a los 31 minutos, el estadounidense amplió la ventaja con un gol propio, dejando al Nápoles con desventaja temprana. El conjunto napolitano reaccionó en el minuto 60 con un penal transformado por Kevin De Bruyne, tras la expulsión del ecuatoriano Pervis Estupiñán.
Con diez hombres en el campo, el Milan mostró una defensa impecable, destacando el portero Mike Maignan, que realizó intervenciones clave. A pesar de dominar la posesión con un 64%, el Nápoles no pudo concretar sus ocasiones y sufrió su primer revés en Serie A desde febrero, cortando una racha de 16 partidos invicto.
La Serie A se aprieta
Con esta victoria, el Milan alcanza 12 puntos y lidera la Serie A junto a Nápoles y Roma, superándolos por ligera diferencia de goles. El equipo de Massimiliano Allegri se prepara ahora para enfrentar a la Juventus, en el clásico número 213 del Calcio, en un duelo clave por mantener el liderazgo. En paralelo, la Roma venció 2-0 al Hellas Verona y continúa su buen inicio bajo Gian Piero Gasperini, mientras que el Sassuolo venció 3-1 al Udinese, y Pisa y Fiorentina empataron 0-0.