Milito y la cantera, a toda marcha en Chivas
Gabriel Milito ya estrenó a dos canteranos en el Apertura 2025 y, a lo largo de su carrera, suma 16 promociones a Primera División; su ritmo en Guadalajara lo pone a la par —o por encima— de los últimos técnicos del Rebaño.
Gabriel Milito mantiene su sello en Guadalajara: apostar por la base. En este Apertura 2025 el argentino hizo debutar a Santiago Sandoval (19 de julio, vs. León) y a Samir Inda, quien además marcó para cerrar el 3–1 sobre Necaxa el 23 de septiembre.
Milito acumula 16 canteranos promovidos a Primera División en el recuento de toda su carrera: 10 en Argentinos Juniors durante dos años y medio ( Finochietto, Minissale, Román Vega, Matías Galarza, Federico Redondo, Thiago Nuss, Lautaro Ovando), 4 en Atlético Mineiro en 2024 (Rômulo, Vitinho, Caio Maia y el arquero Gabriel Delfim) y 2 con Chivas en 2025 (Sandoval e Inda).
En la comparación con los técnicos recientes del Rebaño, Milito arranca a buen ritmo. Fernando Gago abrió el Clausura 2024 con tres debuts (Armando González, Mateo Chávez y Gael García). Veljko Paunović estrenó tres en la J1 del Apertura 2023 (Yael Padilla —que anotó—, Jesús Brígido y Raúl Martínez).
Víctor Manuel Vucetich impulsó cinco en el Apertura 2021 (Deivoon Magaña, Alejandro Organista, Jesús Orozco “Chiquete”, Juan de Dios Aguayo y Pável Pérez). Marcelo Michel Leaño registró uno en 2022 (Sebastián Pérez Bouquet) y Ricardo Cadena también uno en el Apertura 2022 (Gilberto García).
Con dos debutantes en sus primeras jornadas con Chivas y 16 a lo largo de su trayectoria, Milito reafirma un proyecto que acelera la transición de talento de fuerzas básicas a la élite y sostiene la competencia interna con jóvenes que responden en el marcador.