SI Mexico

Milito y la cantera, a toda marcha en Chivas

Gabriel Milito ya debutó a dos canteranos con Chivas en el Apertura 2025 y suma 16 promociones a lo largo de su carrera. Su apuesta por la base lo coloca al nivel —o por encima— de recientes técnicos del Rebaño. Con un estilo definido, acelera la proyección de jóvenes desde las fuerzas básicas al primer equipo.

Álvaro Piñeirua

Gabriel Milito ya debutó a dos canteranos con Chivas en el Apertura 2025.
Gabriel Milito ya debutó a dos canteranos con Chivas en el Apertura 2025. / Simon Barber/Getty Images

Gabriel Milito ya estrenó a dos canteranos en el Apertura 2025 y, a lo largo de su carrera, suma 16 promociones a Primera División; su ritmo en Guadalajara lo pone a la par —o por encima— de los últimos técnicos del Rebaño.

Gabriel Milito mantiene su sello en Guadalajara: apostar por la base. En este Apertura 2025 el argentino hizo debutar a Santiago Sandoval (19 de julio, vs. León) y a Samir Inda, quien además marcó para cerrar el 3–1 sobre Necaxa el 23 de septiembre.

Santiago Sandoval pelea el balón contra Cristian Calderon de Necaxa.
Santiago Sandoval pelea el balón contra Cristian Calderon de Necaxa. / Simon Barber/Getty Images
Santiago Sandoval de Chivas observa durante el partido entre Chivas y Tigres UANL.
Santiago Sandoval de Chivas observa durante el partido entre Chivas y Tigres UANL. / Simon Barber/Getty Images

Milito acumula 16 canteranos promovidos a Primera División en el recuento de toda su carrera: 10 en Argentinos Juniors durante dos años y medio ( Finochietto, Minissale, Román Vega, Matías Galarza, Federico Redondo, Thiago Nuss, Lautaro Ovando), 4 en Atlético Mineiro en 2024 (Rômulo, Vitinho, Caio Maia y el arquero Gabriel Delfim) y 2 con Chivas en 2025 (Sandoval e Inda).

En la comparación con los técnicos recientes del Rebaño, Milito arranca a buen ritmo. Fernando Gago abrió el Clausura 2024 con tres debuts (Armando González, Mateo Chávez y Gael García). Veljko Paunović estrenó tres en la J1 del Apertura 2023 (Yael Padilla —que anotó—, Jesús Brígido y Raúl Martínez).

Cristian Samir Inda de Chivas celebra después de anotar el tercer gol del equipo durante el partido de la Jornada 10.
Cristian Samir Inda de Chivas celebra después de anotar el tercer gol del equipo durante el partido de la Jornada 10 entre Chivas y Necaxa como parte del Torneo Apertura 2025. / Simon Barber/Getty Images

Víctor Manuel Vucetich impulsó cinco en el Apertura 2021 (Deivoon Magaña, Alejandro Organista, Jesús Orozco “Chiquete”, Juan de Dios Aguayo y Pável Pérez). Marcelo Michel Leaño registró uno en 2022 (Sebastián Pérez Bouquet) y Ricardo Cadena también uno en el Apertura 2022 (Gilberto García).

Con dos debutantes en sus primeras jornadas con Chivas y 16 a lo largo de su trayectoria, Milito reafirma un proyecto que acelera la transición de talento de fuerzas básicas a la élite y sostiene la competencia interna con jóvenes que responden en el marcador.

Published |Modified
Álvaro Piñeirua
ÁLVARO PIÑEIRUA

Redactor en Sports Illustrated México.

Home/En Juego