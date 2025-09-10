Mundial 2026: 18 clasificados y drama en la novela del futbol
En un país donde el beisbol es desahogo y el futbol apenas intentaba contarse como un cuento de hadas, Venezuela estuvo a 45 minutos de alcanzar el repechaje rumbo al Mundial 2026. La Vinotinto soñaba con un premio inédito, pero en un segundo tiempo demoledor, Colombia y Bolivia voltearon el destino. Lo que parecía un despertar histórico se convirtió en una cruel goleada 3-6 frente a Colombia, más la victoria de Bolivia por 1-0 frente a Brasil y todo concluyó en otra noche amarga para una selección acostumbrada a vivir de ilusiones rotas.
Del otro lado del Atlántico, otro drama: Alemania, tetracampeona del mundo, encadena derrotas que avivan el fantasma de quedarse fuera. Italia, aunque no al borde del precipicio, vive con la ansiedad de quien ya sabe lo que es mirar un Mundial por televisión. Dos potencias europeas que aún no pueden respirar tranquilas. Israel, por su parte, iguala puntos (nueve) con los lombardos, en un andar sorprendente hasta ahora.
En Concacaf, Costa Rica confirmó que sigue lejos de acercarse a la potencia que deslumbró en 2014: un empate 3-3 en casa contra Haití lo deja en la cornisa. En África, Camerún queda grogui tras caer ante Cabo Verde, que está a un paso de firmar su primera clasificación, otro cuento de hadas que sí podría llegar a buen puerto.
Así, entre gigantes tambaleantes y aspirantes inesperados, el mapa de Norteamérica 2026 empieza a colorearse: 18 selecciones ya tienen su boleto, pero lo que viene promete más vértigo que certezas.
Clasificados, sorpresas y gigantes en apuros
Con 18 de los 48 boletos definidos, el mapa rumbo a Norteamérica 2026 empieza a colorearse.
Anfitriones: Canadá, México, Estados Unidos.
AFC (Asia): Australia, Irán, Uzbekistán, Jordania, Corea del Sur, Japón.
CAF (África): Marruecos, Túnez.
CONMEBOL (Sudamérica): Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.
OFC (Oceanía): Nueva Zelanda.
Aquí aparecen ya las primeras sorpresas: Uzbekistán y Jordania serán debutantes en un Mundial, reflejo del crecimiento del futbol asiático. En África, en cambio, Marruecos —semifinalista en Qatar 2022— y Túnez cumplen con lo esperado.
Cerca de la fiesta
En África, Egipto y Sudáfrica rozan la clasificación, mientras que Cabo Verde está a un paso de lograr su primera participación tras vencer a Camerún. También mantienen esperanzas Angola, Benín y Gambia.
En Sudamérica, Bolivia dio la sorpresa al vencer a Brasil y se metió al Torneo Clasificatorio, mientras que Venezuela, que soñaba con un repechaje histórico, se desplomó en casa ante Colombia. Ecuador cerró con autoridad y Messi, incluso ausente, terminó como goleador de la eliminatoria.
En Europa, la contundencia de Inglaterra, Francia y Portugal los perfila rumbo a Norteamérica 2026. Noruega, con cinco goles de Haaland, ilusiona con volver a una Copa del Mundo después de más de dos décadas. Albania también pelea en su grupo. Además, Israel, con un sorprendente inicio, está empatado con Italia con nueve puntos, mostrando que las sorpresas europeas también existen en las eliminatorias más duras.
En Concacaf, Honduras impuso jerarquía sobre Nicaragua y Jamaica mostró músculo. El 3-3 de Haití en San José puso en jaque a Costa Rica y mantuvo con vida a los caribeños.
Gigantes en apuros
En Europa, Alemania sigue bajo sospecha tras iniciar la fase final con derrota frente a Eslovaquia, una pesadilla para la tetracampeona que acumula dos eliminaciones consecutivas en fase de grupos. Italia, aunque con más oxígeno, vive con la presión de quien ya falló en 2018 y 2022.
En África, Camerún, habitual mundialista, tambalea tras caer ante Cabo Verde.
En Concacaf, Costa Rica evidencia que su relevo generacional aún no alcanza: el empate contra Haití lo confirma como expotencia de la zona.