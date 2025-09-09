Mundial 2026: otra fecha de definiciones para la Copa del Mundo
La fecha FIFA de este martes trae partidos decisivos en Sudamérica, Europa, África y CONCACAF, donde selecciones buscan asegurar su pase o mantenerse en la pelea rumbo al Mundial 2026.
La fecha FIFA de septiembre promete encuentros decisivos para selecciones de Sudamérica, Europa, África y CONCACAF, que buscan afianzar su camino o complicar a sus rivales rumbo al Mundial 2026. Cada punto y cada gol será crucial antes de que arranque el torneo en Norteamérica.
Sudamérica (CONMEBOL)
- Venezuela vs. Colombia: Venezuela puede asegurar el séptimo puesto y el repechaje si gana o empata; Colombia ya clasificó.
- Brasil vs. Bolivia: Bolivia necesita ganar y esperar un tropiezo de Venezuela; Brasil busca mejorar su juego y ver otros futbolistas.
Europa (UEFA)
- Serbia vs. Inglaterra: Inglaterra, líder del Grupo K, visita a Serbia para asegurar la clasificación directa.
- Francia vs. Islandia: Francia busca mantener su invicto en el Grupo D; Islandia necesita sumar.
- Hungría vs. Portugal: Ambos equipos luchan por consolidar su posición en el Grupo F.
África (CAF)
- Egipto vs. Burkina Faso: Egipto busca asegurar la clasificación; Burkina Faso quiere acercarse al repechaje.
- Sudáfrica vs. Nigeria: Sudáfrica puede sellar su pase; Nigeria necesita puntos.
- Congo DR vs. Senegal: Duelo clave por el primer lugar del Grupo B.
- Cabo Verde vs. Camerún: Partido crucial por el liderato del Grupo D.
- Gabón vs. Costa de Marfil: Definición del líder del Grupo F.
CONCACAF
- Jamaica vs. Trinidad y Tobago: Jamaica quiere consolidarse; Trinidad y Tobago buscará recuperarse.
- Costa Rica vs. Haití: Costa Rica necesita sumar; Haití buscará puntos vitales.
- Honduras vs. Nicaragua: Honduras buscará el primer lugar; Nicaragua quiere volver a sorprender como con su empate frente a Costa Rica.
Cada enfrentamiento puede redefinir la geografía del Mundial 2026, mientras favoritos y emergentes buscan asegurar su lugar en la cita más esperada del futbol.
