Mundial: Colombia, Paraguay y Uruguay también van al banquete
Colombia, Paraguay y Uruguay se clasificaron este jueves para el Mundial de 2026, y ya son dieciséis seleccioneslas que aseguraron su presencia en el torneo que se disputará el próximo año en Norteamérica.
El combinado cafetero, su par guaraní y la Celeste se unieron a los ya clasificados por Sudamérica: Argentina, Brasil y Ecuador, tras la disputa de la decimoséptima y penúltima fecha de las eliminatorias regionales.
El martes, en el cierre del clasificatorio, Venezuela, séptima con 18 puntos, y Bolivia, octava con 17, se jugarán el cupo para el repechaje continental.
Además de los seis clasificados sudamericanos, el Mundial 2026 ya tiene aseguradas las presencias de sus tres países organizadores: Estados Unidos, Canadá y México, al ganador de Oceanía, Nueva Zelanda, y a los representantes de la Confederación Asiática: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur y Australia (AFP).
Países clasificados para el Mundial de 2026
Zona Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá (organizadores)
Zona Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia
Zona Asia: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia
Zona Oceanía: Nueva Zelanda