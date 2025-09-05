SI Mexico

Mundial: Colombia, Paraguay y Uruguay también van al banquete

Colombia, Paraguay y Uruguay se suman a los clasificados sudamericanos para el Mundial de 2026, que se disputará en Norteamérica, mientras que la Concacaf, Asia y Oceanía ya tienen a sus representantes asegurados.

De la mano de James Rodríguez, Colombia, además de Paraguay y Uruguay, se apuntan para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.
ColombiaParaguay y Uruguay se clasificaron este jueves para el Mundial de 2026, y ya son dieciséis seleccioneslas que aseguraron su presencia en el torneo que se disputará el próximo año en Norteamérica.

El combinado cafetero, su par guaraní y la Celeste se unieron a los ya clasificados por Sudamérica: ArgentinaBrasil y Ecuador, tras la disputa de la decimoséptima y penúltima fecha de las eliminatorias regionales.

El martes, en el cierre del clasificatorio, Venezuela, séptima con 18 puntos, y Bolivia, octava con 17, se jugarán el cupo para el repechaje continental.

Además de los seis clasificados sudamericanos, el Mundial 2026 ya tiene aseguradas las presencias de sus tres países organizadores: Estados UnidosCanadá y México, al ganador de OceaníaNueva Zelanda, y a los representantes de la Confederación AsiáticaJapónIránJordaniaUzbekistánCorea del Sur y Australia (AFP).

Países clasificados para el Mundial de 2026

Zona Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá (organizadores)
Zona Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia
Zona Asia: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia
Zona Oceanía: Nueva Zelanda

