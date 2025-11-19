SI Mexico

Mundial 2026: llegar tarde a trabajar, un acto patriota en Panamá

Después de la clasificación de los canaleros a la Copa del Mundo de 2026, el presidente del país expresó que el orgullo nacional permite flexibilidad por los festejos

La selección de Panamá clasificó la noche del lunes a su segunda Copa del Mundo. Hubo fiesta nacional por la noche.
Ciudad de Panamá, Panamá

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, calificó como "patriota" a la persona que llegue tarde a trabajar por celebrar la clasificación de la selección panameña al Mundial de Norteamérica 2026.

"Celebremos en paz, todos unidos, si mañana alguien llega tarde a trabajar lo entendemos, es un patriota que festejó hasta tarde el orgullo de ser panameño, el orgullo nacional permite flexibilidad", escribió la noche del lunes Mulino en su cuenta de X.

"PANAMÁ AL MUNDIAL CARAJO¡¡¡¡¡¡", había escrito poco antes el mandatario dando las gracias a la selección panameña por "su patriotismo, dedicación y amor a la bandera que los abraza".

Miles de personas salieron a las calles de Panamá a celebrar la clasificación de la selección canalera a su segundo Mundial, tras ganar a El Salvador en la última fecha de la eliminatoria final de Concacaf.

En Ciudad de Panamá, los aficionados se apostaron en las calles para ver pasar el autobús descapotable con los jugadores y el cuerpo técnico, que recorrió las principales vías ante la algarabía de los concentrados.

En 2017, cuando Panamá clasificó al Mundial por primera vez, Rusia 2018, el presidente de entonces, Juan Carlos Varela, decretó día libre para conmemorar la efeméride.

