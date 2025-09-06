SI Mexico

NBA: duro golpe para el campeón Thunder

El campeón de la NBA, Oklahoma City Thunder, pierde al ala-pívot Thomas Sorber por un desgarro de ligamento cruzado anterior. El juvenil se perderá toda la temporada 2025-2026 en su año de novato.

Redacción SI México

Thomas Sorber, primera selección del campeón Thunder, se desgarró el ligamento cruzado de la rodilla derecha y se pierde la temporada en la NBA.
Thomas Sorber, primera selección del campeón Thunder, se desgarró el ligamento cruzado de la rodilla derecha y se pierde la temporada en la NBA. / Getty Images

Washington, Estados Unidos

El campeón de la NBAOklahoma City Thunder, no podrá contar la próxima temporada (2025-2026) con su primera elección en el draft, el juvenil Thomas Sorber, que sufrió una seria lesión de rodilla.

Sorber, de 19 años, elegido en el decimoquinto lugar del draft 2025, sufrió un desgarro del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un entrenamiento fuera de temporada el jueves en Oklahoma City, anunció su equipo.

El campeón de la liga de baloncesto de Norteamérica indicó en un comunicado que el ala-pívot se perderá la que habría sido su campaña de novato en la NBA, y su estado sanitario se actualizará según sea necesario.

El joven jugador, cuya familia es de Liberia, fue contratado por el Thunder tras su primera temporada en la Universidad de Georgetown, donde jugó 24 encuentros y promedió 14,5 puntos, 8,5 rebotes, 2,4 asistencias, 2,0 bloqueos y 1,5 robos en 31,3 minutos por partido.

Pese a que la Universidad de Georgetown tuvo a grandes figuras del baloncesto como Patrick Ewing y Allen IversonSorber fue el primer jugador de ese centro estudiantil reclutado directamente por la NBA como estudiante de primer año.

Published |Modified
Redacción SI México
REDACCIÓN SI MÉXICO

Home/En Juego