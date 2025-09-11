NFL: El efecto Barkley
SAQUON BARKLEY quiere que olvidemos este supuesto resurgimiento de los corredores. En cambio, le gustaría replantear por completo la narrativa posicional, añadiendo un significado que se ha pasado por alto, a pesar de la reciente y generalizada aceptación de la noción exactamente opuesta: que los ejecutivos de la NFL habían/han renunciado a considerar a los corredores como algo más que piezas necesarias, desechables, el equivalente en el futbol americano a los recipientes de comida para llevar o las batas médicas.
Barkley presenta a Barry Sanders, su corredor favorito, como contrapunto a ese argumento. ¡Qué creatividad! ¡Qué estilo! Los giros de 360 grados, antes de correr en sentido contrario, a propósito, todo simplemente para crear una ventana, una pequeña franja de campo abierto, para atravesarla y pasar como una exhalación. Este estilo no era fácil de entrenar, y eso es lo que todavía atrae a Barkley.
“Saquon intenta imitar a Sanders”, dice Micah Parsons, el cazamariscales All-Pro de los Cowboys y amigo cercano de Barkley. “Cómo lo lleva. Como él”.
En Sanders y Barkley, Parsons ve estilos diferentes, esos irrepetibles, fruto de la genética, el entrenamiento y el dominio de unas habilidades específicas que no están en peligro de extinción.
En el segundo día del campamento de entrenamiento, Barkley arquea las cejas durante una entrevista con Sports Illustrated.
Esas cejas gritan: "¿En serio?". Señala una anécdota de la historia de Sanders, cuando el entrenador de la preparatoria a quien no le gustaba su estilo no lo adoptó del todo. "¡Imagínense!", dice el corredor de los Eagles.
Vean a Barkley contra Jacksonville la temporada pasada. Ese medio giro, hacia atrás, apuntando hacia la defensa, el tacleador acercándose, y luego... su salto, quizás la jugada que mejor definió una temporada en la que un corredor desató su dominio específico para lograr un campeonato del Super Bowl.
Dos saltadores de longitud que compitieron en Juegos Olímpicos anteriores vieron la física de su movimiento atlético en esta obra, solo aplicada al futbol americano. Ambos se preparan con el entrenador de velocidad de Barkley, Ryan Flaherty. Le pidieron que se acercara a Barkley, con la esperanza de que intentara un salto de longitud real, para determinar qué tan lejos podría volar sin entrenamiento.
Consideren eso: el despliegue de habilidades no relacionadas con el futbol americano en otra secuencia de grandeza "solo de Saquon". Luego usen la palabra extinto. Aquí, Barkley suena como Neil deGrasse Tyson, el famoso astrofísico, de un clip de entrevista muy difundido. Habla de genio, en los artistas más excéntricos, como Vincent van Gogh (cortó una oreja) o Beethoven (se echó agua en la cabeza mientras componía), y postula que su brillantez no sería tan evidente si sus procesos no fueran tan diferentes a los de los demás. Si no fueran artistas. Quienes se tambalean donde la brillantez y la locura se cruzan a menudo ejercen su arte de maneras que solo ellos pueden. Su genio jamás podría ser replicado.
Como contrapunto, Tyson invoca a Albert Einstein, otro genio que cambió el mundo. Pero si bien no habría existido La noche estrellada sin Van Gogh, argumenta Tyson, alguien probablemente habría llegado a inventar la teoría de la relatividad de Einstein.
El resurgimiento de los corredores se aplica tanto a jugadores que no son genios como a los que se parecen a Einstein. Barkley aún tiene buen oído. Llegará a NFL 2025 tan sano como en años. Pero su genio es el genio de ellos, una variedad inusual, a veces incómoda.
"Somos artistas", dice Barkley. "Esa es la posición de corredor. Es arte. No creo que nadie pueda crear una obra mejor que Barry Sanders. El mejor artista de todos los tiempos". Al menos, antes de la temporada 2025.
EL CLÁSICO BARKLEY, por cierto. El hombre que se especializó en comunicación en Penn State ha tomado esa comprensión más profunda —de narrativas, narración, periodismo— y la ha examinado en historias que le conmueven.
Barkley puede decir que su narrativa se ha desenrollado como una adaptación cinematográfica.
Basada en una historia real. La suya. Pero estas etiquetas —propenso a las lesiones; viejo; pasado su mejor momento; un oxímoron, corredor superestrella— carecen del contexto crucial para cualquier evaluación.
No desea que esas etiquetas desaparezcan. Tampoco va a estar simplemente de acuerdo con ellas. Barkley cree que su principal lealtad, después de su propio equipo, es el futbol americano. Por ejemplo, con el corazón puesto en "regresar" a Nueva York hasta que los Giants decidieran prescindir de él después de la temporada 2023, Barkley defendió al divisivo quarterback Daniel Jones a miembros de su círculo íntimo. Barkley considera a Jones "uno de los mejores mariscales de campo de la liga".
"Mi lealtad, en esas conversaciones sobre Daniel, es hacia el juego", dijo Barkley a SI en febrero. "No veo [apoyar a Jones] como lealtad. Si pensara que era una basura, diría que no es bueno. No es que esté echando humo. Estuve cerca de él. Sé el trabajo que hizo. ¿Tuvo dificultades a veces? Sí, todos las tuvimos. Pero ves a muchos chicos, y esto no es una crítica a los Giants, No se trata solo de esa organización, sino de todo a tu alrededor. Ves jugadores que pueden estar en un lugar y luchar, y luego ir a otro y prosperar”.
Esa es la narrativa que Barkley forjó en 2024. Pero no es la narrativa que debe forjar ahora: otra temporada, otro año de futbol americano (relativamente) saludable. Si todo va bien, quizás otra victoria aplastante en los libros de récords. Pero nada de eso le importa sin el final que le da importancia a todo lo demás: otra victoria en el Super Bowl.
BARKLEY CELEBRÓ más que su primer campeonato de la NFL el pasado 9 de febrero. Cumplió 28 años ese mismo día, y sus amigos alquilaron un espacio en un restaurante de Nueva Orleans para comer, beber y disfrutar de una celebración que muy pocos humanos entenderán jamás. "No creo que haya mejor manera de celebrar que hacerlo como campeón del Super Bowl", dice.
El resplandor posterior apenas se percibía. La noche siguiente, Barkley voló a casa, a Filadelfia. Miles de fanáticos de los Eagles lo esperaban en el aeropuerto. Horas después, Barkley se fue a la cama, pero no pudo dormir, con la mente dándole vueltas. "Piensa en una película", dice, "donde todo pasa a toda velocidad". Sus años con los Giants. Su nuevo equipo. El cambio de filosofía hacia el juego terrestre después de cuatro semanas. Su despliegue. El Salto. El partido de nieve. El récord de más yardas desde la línea de golpeo en una sola temporada de la NFL, incluyendo los playoffs (2857). Quería jugar en el último partido de la temporada regular, como me dijo en febrero, para al menos intentar igualar la marca de Eric Dickerson en yardas terrestres en una sola temporada (2105 yardas en 1984). Premio al Jugador Ofensivo del Año de la NFL. Super Bowl LIX. Confeti.
¡Feliz cumpleaños a Saquon!
Piénsenlo: Barkley dejó una plantilla con menos talento en Nueva York. Se fue a Filadelfia, asumiendo el riesgo de, esencialmente, un contrato de un año para el equipo más profundo en el que jamás había jugado. No era desechable. Pero tampoco ganó solo. Fue mutuamente beneficioso. El título de los Eagles y la mejor temporada de Barkley en la NFL no existen el uno sin el otro. Sus yardas terrestres por encima de las esperadas por acarreo (+1.62, la segunda mejor marca de la NFL) hablan de una línea ofensiva que se encuentra entre las mejores de la liga. Su puntuación de recepciones en ESPN (66, la tercera mejor entre los corredores) habla de la evolución de su posición. Sus carreras de escapada (25, la mejor marca de la NFL) resaltan lo que él agregó: su estilo, en su séptima temporada, versátil, eficaz y explosivo.
Por desgracia, no hay marca de yardas terrestres en una sola temporada. ¿Y? La correspondiente revelación llegó esa misma noche. ¿Y ahora qué? Barkley recordó lo que siempre dice, la misma frase que define tanto de él y de las últimas siete temporadas en la NFL. Tranquilo, tranquilo. Eso es. Ese dicho aplica cuando una franquicia renuncia a su pilar fundamental por eventos que escapan al control de este.
Y aplica a perseguir más de 2,000 yardas terrestres en una temporada. No lo hará este año, a menos que otra oportunidad surja orgánicamente. En cambio, esa frase.
Tranquilo, tranquilo.
El arte por encima de los elogios.
BARKLEY evalúa las opciones obvias para la mejor temporada de un corredor en la historia de la NFL. Se toma casi el mismo tiempo para responder que para saltar, hacia atrás, por encima de un defensor. No elige al corredor que estableció el récord de Eric Dickerson, ni la campaña de Terrell Davis en 1998, cuando el corredor de los Broncos corrió para 2008 yardas y 21 touchdowns en una temporada de MVP que terminó con Denver ganando el Super Bowl XXIII. Ni siquiera elige su mejor temporada en este ejercicio. Y vaya año: 2005 yardas terrestres, mientras estaba fuera de la Semana 18; máximos de la liga en acarreos (345) y yardas por partido (125.3); 499 yardas terrestres en postemporada; y el Super Bowl, ¡te lo dije! No, Barkley elige a Sanders. En 1997, el gran villano Barry solo logró 53 yardas terrestres en las dos primeras semanas. Superó las 100 yardas en todos los partidos posteriores, con dos por encima de las 200. En esas fracciones de segundo, Barkley calcula los totales de Sanders, menos el lento comienzo: 14 semanas, 2000 yardas. "Una locura", dice Barkley. "Probablemente no lo vuelva a ver".
Barkley quiere aplicar lógica a la narrativa de los corredores modernos. Detecta una premisa falsa inherente al concepto de resurgimiento. Presupone que no había corredores talentosos, o al menos no muchos, a medida que la compensación de la posición se desplomaba. Parecía que ninguna franquicia quería pagarle a un corredor nada más que... menos dinero. Los equipos que lo lograron, señala Barkley, ganaron títulos.
Entonces, ¿qué resurgimiento? Ese es el análisis de Barkley, mientras cambia el tema.
"Tengo muchísima confianza en mí mismo", dice Barkley. "Y soy el mejor de la NFL". (Otro giro. "¿Creo que soy el más talentoso ahora mismo?" Pausa. "No. Bijan Robinson es el más talentoso. Lo resume todo". Además de la estrella de tercer año de los Falcons, Barkley cita a Jahmyr Gibbs de los Lions).
En cuanto a la caída de las compensaciones, Barkley cree que en realidad se debe a poco más de "tres o cuatro" corredores cuyas franquicias les dieron contratos enormes, antes de que las lesiones los dejaran fuera de juego. "Ahora, los dueños y gerentes generales intentan encontrar grandes jugadores a menor precio", dice Barkley. "De eso se trataba todo. A mí me etiquetaron. A Josh Jacobs lo etiquetaron [los Raiders]".
Añade rápidamente, evadiendo cualquier posible controversia: "El futbol americano es futbol americano. Si no puedes correr con el balón, estás acabado".
Barkley anticipa el contraargumento y ataca antes de que pueda expresarse. La NFL es una liga de pases. Él lo sabe. Todos lo saben. Pero también sugiere analizar más a fondo el caso de Kansas City.
Tiene toda la razón. En el Super Bowl LIV, después de la temporada 2019, los Chiefs controlaron el reloj del partido con 129 yardas terrestres (victoria sobre San Francisco). En el Super Bowl LVII, después de la temporada 2022, aniquilaron a los Eagles con 158 yardas terrestres a la antigua usanza en un entorno moderno: tres yardas y nada de eso.
Comparen la producción terrestre de los Chiefs en los Super Bowls que perdieron: 49 en febrero pasado y 107 en su paliza a manos de Tampa Bay. Que Kansas City haya conseguido sus carreras por el título sin un corredor superestrella no desmiente el argumento de Barkley. La diferencia entre tres campeonatos y cinco se reduce, en gran medida, a cómo los Chiefs corrieron el balón en cualquier domingo del Super Bowl.
Quienes se apresuran a mencionar las estadísticas de Barkley, aunque sean moderadas, del Super Bowl LIX pasan por alto lo que realmente importa. Los Eagles tuvieron 45 acarreos y 135 yardas terrestres esa noche. Solo 57 yardas fueron de Barkley. Pero la diferencia en el tiempo de posesión se amplió, a favor de los Eagles, de 36:58 a 23:02.
Simplemente intenta ganar un campeonato sin una defensa estrella ni un equipo fuerte, sin quienes se comen el tiempo de juego, marcan el ritmo con tinta negra indeleble, castigan las defensas, atrapan recepciones, bloquean, fintan y amagan. Pregúntales a los Chiefs.
Mejor aún, pregúntenle a los Giants.
A Barkley le parece irrespetuoso que lo incluyan en este "resurgimiento". Nunca antes lo había expresado públicamente. "No fue solo una ofensa hacia mí", dice Barkley. "Es algo que intentaban inventar, solo para conseguir jugadores a menor precio. Y, si usas ese argumento para los corredores, puedes hacerlo para cualquier posición en la NFL".
Una vez que empieza a lidiar con las percepciones y los malentendidos, Barkley no puede bajar el ritmo. Lo siguiente es su impacto en los Eagles, que considera vasto e histórico, aunque también exagerado.
¿Triunfó Filadelfia porque el gerente general Howie Roseman convirtió a Barkley en su máxima prioridad en la agencia libre? ¿Porque el entrenador en jefe Nick Sirianni cedió el control del plan de juego al coordinador ofensivo Kellen Moore? ¿Porque, durante la semana de descanso de la quinta semana, Moore ajustó el esquema para aumentar las carreras de Barkley? ¿Por la actuación de Jalen Hurts como Jugador Más Valioso en el Super Bowl? ¿Por el empuje trasero? La respuesta a todas esas preguntas es sí. Ningún factor en la carrera por el campeonato de los Eagles dejó de importar.
El logro del que Barkley se enorgullece más, dice, comienza con lo bien que bloqueaba. La extensión que Barkley firmó esta pretemporada (dos años, 41,2 millones de dólares, 36 millones garantizados) no se debió a esa habilidad pasada por alto.
Sin embargo, la aceptación de Barkley fue un factor determinante. Parsons puede dar fe de esta mejora en el talento para bloquear, aunque no es que la haya experimentado en primera persona. Barkley, bromea Parsons, "es más inteligente que eso".
Los dos jugadores comparten una comprensión limitada a los atletas que han llegado a dominar su deporte. Pero eso no significa que consideren su excelencia como algo especial. Observen a Barkley observarse a sí mismo. Apenas reacciona a sus propios momentos destacados de la temporada pasada, pareciendo casi desinteresado.
No intenta dar esa impresión. Como el Salto, por ejemplo. Vio la cinta y, al principio, la secuencia lo asombró. Pero eso se debe a que apenas la recuerda. "Parece que sucedió hace uno o dos años", dijo en febrero.
Su enfoque está en el futuro. La temporada pasada, los Eagles demostraron que podían adaptarse y que esa adaptación fue suficiente, con su talento, para arrasar a los Chiefs en el Super Bowl LIX.
Esta temporada NFL 2025, para remontar, y mucho menos volver a ganar, tendrán que adoptar aún más el mismo concepto. Moore es ahora el entrenador en jefe de Nueva Orleans.
Jugadores importantes dejaron la franquicia en la agencia libre: Josh Sweat (2 capturas en el Super Bowl LIX) se unió a la reconstrucción de Arizona; Milton Williams (dos capturas y un balón suelto recuperado en el Super Bowl) se fue a Nueva Inglaterra; y los Eagles también perdieron a otros jugadores clave (Mekhi Becton, Darius Slay, C.J. Gardner-Johnson, entre otros).
Barkley dice que sus compañeros receptores de primer nivel, A.J. Brown y DeVonta Smith, a veces le dicen que se ponga su capa de Superman. La clave es no ponérsela para desviarse del plan de juego ni para acumular estadísticas.
"El Super Bowl es un ejemplo perfecto", dice Barkley. "No me voy a rendir. Y no voy a ir a la banca y decir: 'Tenemos que hacer esto [de manera] diferente'. Esa es la belleza del equipo que tuvimos el año pasado. Y eso es en lo que debemos centrarnos y construir. No importa quién sea. No importa cómo se vea. Se verá diferente. Por eso vienes a un equipo como este".
Parsons predice otra campaña de "te lo dije". "Los Giants nunca construyeron su equipo en torno a él", dice Parsons. Está listo para demostrarle a la gente lo bueno que es. No se olvidó de todos los que decían: "Saquon está acabado".
A pesar de todas las preocupaciones justificadas pero exageradas sobre las lesiones —exageradas, al menos, para Barkley y sus entrenadores—, su peor lesión debería, en realidad, ofrecer esperanza para el año venidero. Ocurrió el 20 de septiembre de 2020, el día en que Barkley se destrozó la rodilla derecha en una trinidad de desgarros o esguinces (ligamento cruzado anterior, menisco y ligamento colateral medial). Muchos allegados a él temían que nunca volviera a jugar al futbol americano.
Los médicos no lo descartaron. Muchos informes de esta pretemporada dedicaron párrafos vagos a la reducción de la carga de trabajo de Barkley. De hecho, moderó su entrenamiento desde febrero hasta el inicio del campamento de entrenamiento. Pero su reducción, Joe en la elíptica, no es la misma que la tuya.
Barkley cuenta con cuatro problemas médicos "graves" en sus siete temporadas. Le han costado 24 partidos en total, o el 20.7% de su carrera en la temporada regular. Tocó el balón 345 veces el año pasado. Lo que implica, entonces, es que su cuerpo no aguantará esa combinación de carga de trabajo y propensión a lesionarse. Pero examinemos esas lesiones, más allá de una simple mirada superficial: torceduras de tobillo, mala sincronización, pisar el pie de un defensor cuando Barkley se detenía en su ruta. No hay patrón. No hay deficiencias estructurales persistentes. Nada menos que recuperaciones completas en cada ocasión.
Esta temporada, afirma Barkley con énfasis, marca el comienzo de su mejor momento y su segunda temporada rodeado de compañeros que pueden llevar el peso de los equipos sin necesidad de que él lo haga. También discrepa con el concepto de un mejor momento atlético. Señala a Curtis Martin, Walter Payton, Emmitt Smith y Fred Taylor, por nombrar cuatro ejemplos de corredores que tuvieron sus mejores temporadas a su edad o cerca de ella.
"Esa idea de que ya pasó su mejor momento es muy graciosa", dice Barkley. "Es una tontería, todo eso de que la posición de corredor está en declive. Hay receptores abiertos a los que los equipos les pagan un dineral, y cuando llegan a los 30, no rinden al máximo nivel; eso nunca se escucha. ¿Cuántos mariscales de campo puedes nombrar que hayan jugado hasta bien entrados los 30? No todos son Tom Brady. ¡Tienen que dejarlo atrás!"
Barkley destaca su progreso, cómo aprendió y evolucionó a medida que el mundo del futbol americano comenzaba a dudar de si su futuro alguna vez estaría a la altura de sus expectativas. Barkley compara el estilo de sus inicios con el de un joven Mike Tyson.
"Solo intentaba conectar jonrones. Intentaba noquearte". Ahora, dice, se parece más a Floyd Mayweather Jr. al final. Eligiendo los momentos clave. Agotando a los oponentes. Sin desperdiciar energía que es mejor conservar. "Y luego, cuando llega el momento, cuando resbalas, todavía tengo la potencia y la velocidad para llevarme la victoria", dice Barkley.
Esta primavera, Barkley anotó cuatro objetivos para esta temporada. (Su tío, el boxeador Iran Barkley, solía pegar su lista de objetivos en el espejo del baño para que los viera al cepillarse los dientes). Solo uno tenía algo que ver con el futbol americano. No confiesa de qué se trataba, pero parece obvio: Lombardi o nada.
El pasado febrero, Barkley reveló la profundidad de su campaña para cambiar la narrativa. Por sugerencia del psicólogo del equipo de los Eagles, comenzó a hacer ejercicios de visualización antes de los partidos. Se imaginaba en una vieja cueva, frente a una gran cascada, cerca de una pantera. Se transformaba en eso, una pantera, pero no una pantera cualquiera. Barkley se convirtió en la Pantera Negra.
Ese proceso se extiende a esta temporada. Pero de una manera diferente, cercana a los grandes felinos. "Estoy tratando de explotar más mi lado tigre", dice Barkley. Sí, el golfista Tiger Woods. Barkley quiere emular al Tiger Woods de principios de siglo. Ya no es un prodigio, Woods encabezó la lista de ganancias y ganó el premio al Jugador del Año del PGA Tour en 1999.
Al año siguiente, Tiger Woods, de alguna manera, ascendió, ganando tres majors en la mejor temporada de la historia del golf. "Simplemente estar al acecho", dice Barkley. "La gente asocia automáticamente un año increíble con los números. Eso no es lo que me motiva".