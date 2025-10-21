Olímpicos: el esquí cierra la puerta a rusos y bielorrusos
París, Francia
La Federación Internacional de Esquí (FIS) decidió este martes mantener la exclusión de los deportistas rusos y bielorrusos de sus competiciones, impidiéndoles participar en los clasificatorios para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 (6 al 22 de febrero).
Aunque el Comité Olímpico Internacional (COI) había autorizado su participación bajo bandera neutral y con condiciones estrictas, dejó la decisión final en manos de cada federación internacional.
“El consejo de la FIS votó este martes en contra de permitir la participación de los deportistas rusos y bielorrusos como atletas neutrales en sus competiciones de clasificación para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Milán-Cortina 2026”, comunicó la FIS en un breve anuncio.
La medida tendrá poco impacto en el esquí alpino, pero sí representa un golpe relevante para el esquí de fondo, donde Rusia obtuvo cerca de un tercio de las medallas en Pekín 2022.