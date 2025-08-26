Previa NFL: Bills de Buffalo, ahora o nunca
Conferencia Americana
Este
Esto indican los reportes de scouting:
1) Buffalo Bills
La paciencia podría estar agotándose en Buffalo tras seis apariciones consecutivas en los playoffs sin un solo campeonato de la AFC. En 2024, el gerente general Brandon Beane descartó talento veterano para integrar un nuevo núcleo, pero el resultado fue demasiado familiar, ya que los Chiefs frenaron la carrera de los Bills hacia los playoffs por cuarta vez en cinco años. Esta pretemporada, Buffalo reforzó su sólida secundaria seleccionando al esquinero Maxwell Hairston (Kentucky) en la primera ronda. El ataque, liderado por el MVP Josh Allen, no necesitó muchos ajustes tras promediar 30.9 puntos por partido, el mejor promedio de la AFC, la temporada pasada.
¿Qué debe salir bien?
El talento local que Buffalo renovó (WR Khalil Shakir, DE Greg Rousseau, CB Christian Benford, LB Terrel Bernard) necesita rendir frutos en la postemporada. De lo contrario, Beane podría replantearse su enfoque conservador respecto a los fichajes externos.
Factor X
Keon Coleman, seleccionado en la segunda ronda del draft de 2024, sólo tuvo 29 recepciones y cuatro touchdowns como novato. Pero el equipo parece creer en su desarrollo tras optar por no hacer una jugada agresiva para reforzar la posición de receptor esta primavera.
2) New England Patriots
Tras algunos años de baja, los Patriots podrían volver a ser aspirantes a los playoffs. Una impresionante pretemporada incluyó la contratación del entrenador Mike Vrabel y movimientos que priorizaron el desarrollo del mariscal de campo de segundo año Drake Maye (2276 yardas de pase y 15 touchdowns en 13 partidos) y reforzaron una defensa que pronto podría asemejarse a las unidades físicas que Vrabel dirigió cuando entrenó a los Titans. Maye, tras sacar el máximo provecho de una mala situación como novato, contará esta vez con un equipo de apoyo más sólido, incluyendo al receptor Stefon Diggs.
¿Qué debe salir bien?
Como el jugador clave en el centro de la defensa de Nueva Inglaterra, Milton Williams debe cumplir con su contrato (cuatro años y 104 millones de dólares). El año pasado en Filadelfia, el tackle defensivo se benefició de jugar junto a Jalen Carter, quien a menudo era objeto de doble marca.
Factor X
Si el tackle izquierdo novato Will Campbell, la cuarta selección de LSU, logra afianzarse rápidamente, Maye, quien fue capturado 34 veces el año pasado, se sentirá mucho más cómodo en su segunda temporada.
3) Miami Dolphins
En los últimos años, Miami se ha perfilado con frecuencia como un posible destino para jugadores estrella de otros equipos que buscan traspasar. Ahora, los Dolphins son quienes están poniendo a veteranos notables en la lista de intercambio (el esquinero Jalen Ramsey fue transferido a Pittsburgh en junio). Incluso hubo rumores sobre el futuro del receptor abierto cinco veces All-Pro, Tyreek Hill, en Miami. Esto sugiere que el equipo está interesado en rejuvenecer y no en sumar contratos costosos, al contrario de cómo funcionó durante los primeros tres años de la era de Mike McDaniel.
¿Qué debe salir bien?
El mariscal de campo Tua Tagovailoa tuvo el mejor porcentaje de pases completos de la NFL (72.9) en 2024, pero si continúa teniendo dificultades contra equipos contendientes (1-4 contra equipos de playoffs) y se pierde partidos (solo 11 como titular el año pasado), Miami podría embarcarse en una reconstrucción completa.
Factor X
El corredor De'Von Achane tuvo 203 acarreos para 907 yardas y seis touchdowns, y 78 recepciones para 592 yardas y seis touchdowns el año pasado. Aun así, necesita encontrar otra velocidad corriendo entre los tackles, especialmente al final de los partidos.
4) New York Jets
Los Jets se embarcaron en una renovación esta pretemporada, buscando dar un paso adelante tras dos temporadas llenas de drama con Aaron Rodgers. Justin Fields, de 26 años y en su tercer equipo en tres años, asume la posición de mariscal de campo, y Nueva York reforzó la ofensiva con sus primeras selecciones del draft, seleccionando al tackle Armand Membou (Missouri) y al ala cerrada Mason Taylor (LSU). Pero el enorme reto de encaminar a los Jets recae en el nuevo entrenador Aaron Glenn y el nuevo gerente general Darren Mougey, dos novatos en sus respectivos puestos.
¿Qué debe salir bien?
La principal prioridad para Glenn y Mougey es cambiar la cultura, tal como lo hizo el entrenador Dan Campbell cuando Glenn trabajaba para él en Detroit. Nueva York no ha llegado a la postemporada en 14 años, la sequía activa de playoffs más larga de la NFL.
Factor X
Este podría ser el año en que la inversión del equipo en su línea ofensiva dé sus frutos. Estén atentos a la temporada de despegue del tackle izquierdo Olu Fashanu, la undécima selección del draft de 2024. Impresionó en sus siete titularidades el año pasado.