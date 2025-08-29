Previa NFL: Kansas y el resto en el Oeste
Oeste
Esto indican los reportes de scouting
1) Kansas City Chiefs (13-4)
El principal culpable de la derrota de los Chiefs en el Super Bowl el pasado febrero fue la línea ofensiva. Así que, durante la pretemporada, el equipo centró su atención en reforzar la línea ofensiva, utilizando su selección de primera ronda en el tackle Josh Simmons de Ohio State y fichando a otro tackle, Jaylon Moore de San Francisco, en la agencia libre. Pero mientras Kansas City busca su décimo título consecutivo de la AFC Oeste, la lucha estará liderada por caras conocidas, como el mariscal de campo Patrick Mahomes, el ala cerrada Travis Kelce y el tackle defensivo Chris Jones, quien lidera la que fue la novena defensa de la NFL el año pasado.
¿Qué debe salir bien?
Los Chiefs perdieron a los tackles defensivos Tershawn Wharton y Derrick Nnadi en la agencia libre. Kansas City cuenta con veteranos en plantilla que pueden ocupar su lugar, pero lo más probable es que Omarr Norman-Lott (Tennessee), seleccionado en la segunda ronda, tenga minutos de juego.
Factor X
Durante años, se podía esperar que Travis Kelce tuviera una temporada de 1,000 yardas automáticamente. Pero en 2024, apenas logró 823 yardas, su total más bajo como titular. A sus 35 años, su producción parece sorprendentemente incierta.
2) Denver Broncos (11-6)
Al entrenador Sean Payton solo le tomó dos años encaminar a la franquicia tras el desastroso traspaso de Russell Wilson en 2022. Pero ahora las expectativas son altas para los Broncos tras la sorpresiva aparición en los playoffs del año pasado con el mariscal de campo novato Bo Nix. Los fichajes importantes de Denver esta temporada baja incluyeron al linebacker Dre Greenlaw y al safety Talanoa Hufanga (ambos de San Francisco); la renovada defensa de los Broncos podría ser la mejor de la liga. Aun así, existen dudas sobre si Nix (29 touchdowns, 12 intercepciones el año pasado) puede ser un mariscal de campo franquicia a largo plazo.
¿Qué debe salir bien?
Los nuevos jugadores de posición de habilidad, incluyendo al corredor RJ Harvey (Virginia), seleccionado en la segunda ronda del draft, el veterano J.K. Dobbins y el ala cerrada Evan Engram, demuestran ser decisivos y elevan la ofensiva por encima del puesto número 19 del año pasado.
Factor X
Marvin Mims demostró su potencial en la derrota en tiempo extra de la semana 17 contra los Bengals, donde acumuló 103 yardas de recepción y dos touchdowns. Su versatilidad y explosividad pueden añadir un elemento al libro de jugadas de Payton.
3) Los Angeles Chargers (9-8)
Jim Harbaugh obtuvo resultados rápidos al liderar a los Chargers a los playoffs en su primer año en Los Ángeles. Su próxima tarea es impulsar el desarrollo de Justin Herbert. El gran problema del mariscal de campo la temporada pasada fue la falta de jugadores talentosos a su alrededor. Los Chargers intentaron ayudarlo invirtiendo sus dos primeras selecciones del draft en el corredor Omarion Hampton (North Carolina) y el receptor Tre Harris (Ole Miss). El equipo también recurrió al mercado de agentes libres para fichar al corredor Najee Harris (Steelers) y al ala cerrada Tyler Conklin (Jets).
¿Qué debe salir bien?
La línea ofensiva interior fue inestable en 2024. La contratación del guardia derecho Mekhi Becton, quien rejuveneció su carrera el año pasado en Filadelfia, fue un buen comienzo para solucionar el problema, pero Los Ángeles aún necesita jugadores que den un paso al frente en las posiciones de centro y guardia izquierdo.
Factor X
Joe Alt podría convertirse en un All-Pro en su segunda temporada. Como novato, tuvo que cambiar a tackle derecho porque los Chargers tenían a Rashawn Slater en el lado izquierdo de la línea ofensiva. Con un año de experiencia en su nueva posición, Alt podría brillar con luz propia.
4) Las Vegas Raiders (6-11)
Los nuevos jefes de Las Vegas son ganadores probados. Primero está Pete Carroll, uno de los tres únicos entrenadores en ganar un Super Bowl y un campeonato nacional universitario. Luego está el gerente general John Spytek, quien formó parte de la directiva de los Buccaneers cuando el equipo ganó un título en 2021. Y no olvidemos a Tom Brady, el siete veces campeón del Super Bowl que se convirtió oficialmente en propietario minoritario de la franquicia en octubre pasado. La pregunta es cuánto significará ese pedigrí este año con una plantilla que parece estar muy lejos de ser contendiente.
¿Qué debe salir bien?
El mariscal de campo Geno Smith, adquirido de Seattle, y el corredor Ashton Jeanty, la sexta selección del draft, deben transformar una ofensiva que ocupó el puesto 29 el año pasado, a pesar de la gran temporada de novato del ala cerrada Brock Bowers (112 recepciones, 1,194 yardas).
Factor X
Una pieza clave, pero menos conocida, en la nueva ofensiva de los Raiders es Jackson Powers-Johnson, seleccionado en la segunda ronda del draft de 2024, quien asumirá la posición de centro. Demostró potencial al participar en múltiples posiciones como novato el año pasado.